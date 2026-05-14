Ukrajna 2027-re saját műholdakat akar

Megjegyzendő, hogy az ukrán technológiák gyors fejlődésének lendületét a tavalyi évben az ovális irodában Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között lezajlott konfliktus adta. Washington akkor egy hétre blokkolta a hírszerzési adatok Kijevbe történő továbbítását.

Egy másik ok a Starlink rendszer volt, amely a vártnál kevésbé bizonyult megbízhatónak. Kiderült, hogy az ellenség megtanulta kihasználni Elon Musk hálózatát, és navigációs eszközzé alakította azt az ukrán célpont megtalálásához. Elon Musk ugyan később maga lépett közbe, és orvosolta a Starlink mérnökeivel a problémát, a bizalomvesztés viszont már megtörtént.