Chema Rodríguez kimondta, min úszott el a szerbek elleni meccs

Chema Rodríguez számára nem sok meglepetést tartogatott a találkozó.

– Az emberek talán azt gondolnák, hogy támadásban van problémánk, de az első félidőben is volt sok lövésünk, jó helyzeteink hat-hét méterről, ám kiválóan védett a kapusuk. Nem tudtunk betalálni. Ők pedig, ha elszaladhatnak háromszor-négyszer, miközben mi nem találjuk meg az egyensúlyt, akkor gyorsan vezethetnek négy-öt góllal.

Ilyen mérkőzésre számítottunk, kiváló csapat a szerb. Megmondtuk, ha van idejük, és a kapus védései után tudnak lerohanni, akkor nagy problémáink lehetnek, ez világos volt.

De ezután a csapat megmutatta a karakterét, ahogy azt már sokszor láttuk, harcoltunk az utolsó pillanatig. Hét góllal is vezetett az ellenfél, aztán kettőre feljöttünk, aztán megint héttel vezettek, aztán újra két gól a különbség. Nem tudtunk nyerni, de az volt a terv, hogy olyan eredménnyel menjünk haza, amivel marad esélyünk a továbbjutásra. Természetesen nagyon nehéz mérkőzés lesz.

Imre Bence és a szerbiai hullámvasút

Imre Bence szerint mindkét válogatott megérdemelné a vb-részvételt, de sajnos csak az egyik juthat ki, és pokolian nehéz mérkőzés vár a magyarokra vasárnap.

– A meccs elején egy kicsit tudtuk kontrollálni őket, de aztán eladtuk a labdákat és kihagytuk a helyzeteinket. Ha megnézzük a találkozó összképét, mindig az a csapat játszott egy kicsit jobban, amelyik be tudta lőni a helyzeteit. A második félidőben szerintem elég jól lőttünk, 17 gólt dobtunk Miloszavljevnek, az utolsó negyedórában a védekezésünk is sokkal feszesebb volt, és a kapusunk is segíteni tudott – nyilatkozta Imre, aki csapata legeredményesebbjeként hét gólt dobott, miközben két hetese is kimaradt.