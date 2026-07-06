Gyásznapot hirdettek Kijevben az orosz támadás után

Mit mond Zelenszkij?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is reagált a támadásra egy, a közösségi médiában közzétett bejegyzésben. „Kijevet ma este hatalmas orosz csapás érte... A takarítási munkálatok még mindig folyamatban vannak. A városban több mint 10 helyszínen, köztük lakóépületekben is károkat jegyeztek fel” – írta bejegyzésében, és részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozói felé.

Az ukrán elnök dicsérte az ukrán erőket a drónok és cirkálórakéták elfogásáért, de elismerte, hogy nem tudták megállítani az orosz ballisztikus rakétákat, amelynek fő oka az elnök szerint az elfogó rakéták folyamatos hiánya. Mint mondta:

Kulcsfontosságú, hogy a világ – mindenekelőtt az Egyesült Államok és európai partnereink – határozott döntésekkel távozzon az ankarai NATO-csúcstalálkozóról a légvédelem megerősítése és a hétköznapi emberek életének védelme érdekében.

Hozzátette, hogy Ukrajna partnerei már rendelkeznek a segítségnyújtás eszközeivel.

Amíg a Patriot rakéták szövetségeseink raktáraiban maradnak, Oroszország továbbra is lakóépületeket fog támadni. Az Egyesült Államoknak és Európának elegendő ereje van ahhoz, hogy megállítsa ezt a terrort

– fogalmazott.

Az orosz védelmi minisztérium is nyilatkozott

Az orosz csapatok éjszaka hat vállalatot és egy raktárat támadtak Kijevben és a környező régióban, jelentette az orosz Védelmi Minisztérium. Közlésük szerint a célpontok között volt:

„Abris PT” egyesület (felderítő drónok , telemetriai berendezések, elektronikus és optikai berendezések fejlesztése);

Burevestnik üzem (pilóta nélküli repülőgépek és radarberendezések gyártása);

Az UKR ARMO TECH LLC (a páncélozott járművek és páncélvédő elemek fő szállítója);

A „Kuznitsa na Rybalskom” PJSC (a legnagyobb gépészmérnöki vállalat, ahol tüzérségi és pilóta nélküli hajókat szerelnek össze);

Kvant üzem (tűzvezető rendszerek, optikai–elektronikus ellenintézkedési rendszerek, navigációs és automatizálási berendezések gyártása);

Zsuljani üzem (légvédelmi rakétarendszerek, repülőgépek és légvédelmi rendszerek alkatrészeinek, valamint nagy hatótávolságú repülőgép típusú drónok gyártása);

Vishnevoe üzemanyag- és kenőanyag-raktár (amelynek tartalékait a harci övezetbe történő sürgősségi üzemanyag-szállításra használják).

A Védelmi Minisztérium közlése szerint a hétfő reggeli üzemanyag- és katonai–ipari komplexumok elleni hatalmas támadást válasz volt az ukrán fegyveres erők oroszországi civilek és polgári infrastruktúra elleni terrortámadásaira – írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Borítókép: Támadás Kijev ellen (Fotó: AFP)