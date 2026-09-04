Afrika háborúi gyakorlóterepek Kína számára

Francia katonák járőröznek Maliban 2022-ben, mikor még lehetett. Fotó: THOMAS COEX / AFP

Tesztüzem Afrika harcmezője

Kína egyik vezető fegyvergyártója, a Norinco 2023-ban a szenegáli Dakarban nyitott irodát, amely nem csupán az afrikai országoknak előnyös. A kínai katonai technológia fejlesztéséhez ugyanis folyamatos tesztelésre van szükség, így a gyártók számára a háborús régió ideális tesztterep. Bizonyos részegységekben már látszanak az eredmények, az afrikai hadseregek 70 százaléka már kínai gyártmányú páncélos harckocsikat használ. Hosszú távon a háborúban edzett kínai fegyverek kellő referenciával tudnak megküzdeni a drágább és sok regulával érkező nyugati eszközökkel, így a pekingi remények szerint Afrika megfelelő ugródeszka lesz számukra.

Borítókép: Az Európai Unió által támogatott gyakorlaton résztvevő újonc Közép-Afrikában (Fotó: FLORENT VERGNES)