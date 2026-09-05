Lecserélik a világtérképeket – az ENSZ már döntött, ötszáz év után jöhet a váltás
Hivatalosan Togo felkérésére szavazott pénteken az ENSZ közgyűlése arról az afrikai felvetésről, hogy a világszervezet a hagyományos Mercator-térkép helyett egy a valósághoz közelebb álló modellt használjon a jövőben. Togo szerint ez egyszerűen tudományos törekvés a pontosságra, miközben nem is kérdés, hogy ez vaskosan politika.
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