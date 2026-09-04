Borítókép: A szigeteket visszakövetelő felirattal ünneplik az Anglia feletti győzelmet az argentin válogatott tagjai (Fotó: AFP/PAUL ELLIS)
Argentína készen áll a háborúra?
Televíziós beszédben erősítette meg Javier Milei argentin elnök, hogy hazája nem mond le a Malvin (Falkland)-szigetekről, és ezért tenni is hajlandó. Nem biztos azonban, hogy Buenos Aires elég erős ahhoz, hogy egyedül képes legyen megszerezni a szigeteket, amelyekért a britek háborúra is hajlandóak voltak.
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