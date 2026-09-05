„Ő brüsszeli autoriter, úgyhogy ez rendben van” – így látják külföldről Magyar Péter munkásságát

Fotó: Tekn?s Miklós

Új módszerek brüsszeli jóváhagyással

Rod Dreher szerint Orbán tizenhat évének megvoltak a maguk hibái, de rávilágít arra, amit a nyugati fősodor elhallgat: a szuverenitásvédelem, a határzár vagy a családpolitika nem diktatúra, hanem nemzeti érdek volt, és a választást elveszítő kormány esete is bizonyítja, hogy a sajtó sem állt totális kontroll alatt.

A Tűzfalcsoport megjegyzi, a Magyar Péter vezette kormány azonban nem a piaci pluralizmust állítja helyre, hanem saját kézbe veszi a korábban bírált rendszert. A Mandinert nem a piacra engedték vissza, hanem államosították, a miniszterelnök pedig közvetlenül minősíti és bünteti a szerkesztőséget. Brüsszel és az Európai Néppárt azért hallgat, mert a végrehajtó pro-európai címkével rendelkezik. A sajtószabadság valódi próbája azonban az, hogyan bánik a hatalom a neki nem tetsző orgánumokkal, a Tisza-kormány pedig ezen a próbán a Mandiner ügyével elbukott.