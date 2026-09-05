„Ő brüsszeli autoriter, úgyhogy ez rendben van” – így látják külföldről Magyar Péter munkásságát

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Komoly nemzetközi és hazai visszhangot váltott ki a Tisza-kormány legújabb médiaintézkedése, ami a Mandinert is érintette.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 05. 16:01
Fotó: Csudai Sándor
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20240614 Budapest Mafred Weber az Európai Néppárt elnöke / EPP / megbeszélést folytatott Magyar Péterrel a Tisztelet és Szabadság Párt / Tisza Párt / vezetőjével és alelnökével a Karmelita kolostorban. Fotó: Teknős Miklós TEK Magyar Nemzet MN A képen: Manfred Weber Magyar Péter
Fotó: Tekn?s Miklós

Új módszerek brüsszeli jóváhagyással

Rod Dreher szerint Orbán tizenhat évének megvoltak a maguk hibái, de rávilágít arra, amit a nyugati fősodor elhallgat: a szuverenitásvédelem, a határzár vagy a családpolitika nem diktatúra, hanem nemzeti érdek volt, és a választást elveszítő kormány esete is bizonyítja, hogy a sajtó sem állt totális kontroll alatt.

A Tűzfalcsoport megjegyzi, a Magyar Péter vezette kormány azonban nem a piaci pluralizmust állítja helyre, hanem saját kézbe veszi a korábban bírált rendszert. A Mandinert nem a piacra engedték vissza, hanem államosították, a miniszterelnök pedig közvetlenül minősíti és bünteti a szerkesztőséget. Brüsszel és az Európai Néppárt azért hallgat, mert a végrehajtó pro-európai címkével rendelkezik. A sajtószabadság valódi próbája azonban az, hogyan bánik a hatalom a neki nem tetsző orgánumokkal, a Tisza-kormány pedig ezen a próbán a Mandiner ügyével elbukott.

Tisza-kormányTisza PártMagyar Péter

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