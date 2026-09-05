Elszabadult a vírus, egészségügyi vészhelyzetet hirdettek a madárinfluenza miatt

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Uruguay kormánya azonnali hatállyal országos állategészségügyi vészhelyzetet léptetett életbe, miután az ország délnyugati részén kimutatták a rendkívül fertőző H5-ös madárinfluenza-vírust. A dél-amerikai állam agrárminisztériuma drasztikus óvintézkedéseket vezetett be, amelyek teljesen megbénítják a kereskedelmet.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 05. 10:54
Fotó: JAIME REINA Forrás: AFP
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madárinfluenzavírusjárvány

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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