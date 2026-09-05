Elszabadult a vírus, egészségügyi vészhelyzetet hirdettek a madárinfluenza miatt
Uruguay kormánya azonnali hatállyal országos állategészségügyi vészhelyzetet léptetett életbe, miután az ország délnyugati részén kimutatták a rendkívül fertőző H5-ös madárinfluenza-vírust. A dél-amerikai állam agrárminisztériuma drasztikus óvintézkedéseket vezetett be, amelyek teljesen megbénítják a kereskedelmet.
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