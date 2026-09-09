Irán rakétatámadása után pillanatok alatt felkúsztak az árak, pánikol a piac
Miután az amerikaiak megtámadtak öt iráni olajszállító hajót, Teherán rakétákkal lőtt egy jordániai amerikai bázist. A hajnali balhé miatt a kőolaj ára percek alatt megközelítette a hordónkénti 100 dollárt. Ha a helyzet tovább durvul, az nemcsak a közel-keleti szövetségeket rúgja fel, hanem egy újabb durva drágulási hullámot is elindíthat világszerte.
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