Drónok a bázisok felett, rövidzárlat az erőművekben – káoszba borulhat Németország a tartományi választások előtt

Az energiahálózatot célozták meg a szabotázsakciókkal az elkövetők (Fotó: INA FASSBENDER / AFP)

Orosz akciókra gyanakodnak Európa-szerte

Bár a Kreml határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a németországi eseményekhez, a német Szövetségi Bűnügyi Hivatal belső elemzései szerint a szálak egyértelműen az orosz titkosszolgálatokhoz vezetnek. A hírszerzési szakértők szerint Oroszország taktikát változtatott:

ahelyett, hogy saját, magasan képzett ügynökeit kockáztatná, egyre gyakrabban alkalmaz úgynevezett eldobható ügynököket. Ezek a végrehajtók sokszor harmadik országbeli állampolgárok, köztörvényes bűnözők vagy éppen radikális politikai szélsőségesek, akiket a sötét weben keresztül, kriptovalutákkal fizetnek le egy-egy szabotázsakció elvégzésére.

Ez a módszer rendkívül megnehezíti a felderítést, mivel a tetteseknek sincs közvetlen kapcsolatuk a megbízóikkal, így a lebukásuk esetén a politikai szálak könnyen elvághatók. Németország logisztikai és tranzitközponti szerepe a NATO-n belül kulcsfontosságú, így az ország megbénítása a teljes európai védelmi architektúrát megrendítheti, ami ellen Berlin most rendkívüli civil védelmi tervek életbe léptetésével próbál védekezni.