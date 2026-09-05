Ön is lakáskiadó? Akkor az új uniós szabályozás biztosan érinteni fogja – ezekre számíthatunk

Spanyolországban végképp elfogyott a türelem a rövidtávú lakáskiadások miatt (Fotó: AARON HEREDIA / NurPhoto)

Ki jár a legrosszabbul az uniós szabályozással?

A magyarországi ingatlantulajdonosok számára a lakáskiadás ma már nem egy passzív, könnyű jövedelemforrás, hanem egy komoly jogi és adózási szaktudást igénylő, kockázatos vállalkozás. Akik eddig engedély nélkül adták ki a lakásukat külföldieknek, azok az EU-s szintű, havi rendszerességű automatikus adatszolgáltatás miatt szinte biztosan lebuknak és súlyos bírságokra számíthatnak. A piac tisztulása a legálisan működő, professzionális magyar szállásadóknak elvileg jó hír, hiszen eltűnik a tisztességtelen konkurencia, ugyanakkor a moratórium és a helyi tiltások miatt az ingatlanok értéke és hasznosíthatósága drasztikusan átalakul.

Sokan kényszerülnek arra, hogy ingatlanaikat eladják, vagy visszavigyék a hosszú távú albérletpiacra, ami növeli a kínálatot és némileg csökkenti a helyi albérletárakat.

Az utazók számára eközben a szigorítások szűkülő kínálatot és emelkedő szállásárakat eredményezhetnek a népszerű európai és budapesti negyedekben. A vendégeknek ráadásul sokkal körültekintőbbnek kell lenniük, mert foglalás előtt kötelezően ellenőrizni kell, hogy a kiszemelt szálláshely rendelkezik-e hivatalos regisztrációs számmal, különben egy hatósági razziát követően a hirdetés törlésével és meghiúsult utazással szembesülhetnek.