Ön is lakáskiadó? Akkor az új uniós szabályozás biztosan érinteni fogja – ezekre számíthatunk

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Az Európai Unió történetének első, teljes kontinenst lefedő megfizethető lakhatási tervével és a már élesedett adatmegosztási rendeletével végleg véget vet a rövid távú lakáskiadás aranykorának. A lépés nemcsak a globális turisztikai platformokat, hanem a magyarországi piacot és a hazai lakáskiadók tízezreit érinti.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 05. 18:15
Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
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Hundreds of people protest against the Community of Madrid regional government over the lack of social housing, the rise of tourist apartments, and increasing rental prices in Madrid, Spain, on May 24. Demonstrators demand new regulations and improvements to housing conditions. (Photo by Aaron Heredia/NurPhoto) (Photo by Aaron Heredia / NurPhoto via AFP)
Spanyolországban végképp elfogyott a türelem a rövidtávú lakáskiadások miatt (Fotó: AARON HEREDIA / NurPhoto)

Ki jár a legrosszabbul az uniós szabályozással?

A magyarországi ingatlantulajdonosok számára a lakáskiadás ma már nem egy passzív, könnyű jövedelemforrás, hanem egy komoly jogi és adózási szaktudást igénylő, kockázatos vállalkozás. Akik eddig engedély nélkül adták ki a lakásukat külföldieknek, azok az EU-s szintű, havi rendszerességű automatikus adatszolgáltatás miatt szinte biztosan lebuknak és súlyos bírságokra számíthatnak. A piac tisztulása a legálisan működő, professzionális magyar szállásadóknak elvileg jó hír, hiszen eltűnik a tisztességtelen konkurencia, ugyanakkor a moratórium és a helyi tiltások miatt az ingatlanok értéke és hasznosíthatósága drasztikusan átalakul. 

Sokan kényszerülnek arra, hogy ingatlanaikat eladják, vagy visszavigyék a hosszú távú albérletpiacra, ami növeli a kínálatot és némileg csökkenti a helyi albérletárakat.

Az utazók számára eközben a szigorítások szűkülő kínálatot és emelkedő szállásárakat eredményezhetnek a népszerű európai és budapesti negyedekben. A vendégeknek ráadásul sokkal körültekintőbbnek kell lenniük, mert foglalás előtt kötelezően ellenőrizni kell, hogy a kiszemelt szálláshely rendelkezik-e hivatalos regisztrációs számmal, különben egy hatósági razziát követően a hirdetés törlésével és meghiúsult utazással szembesülhetnek. 

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