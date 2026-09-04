Mladics dicsőítését elveti az Európa Tanács

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Elítélte és jogellenesnek minősítette a háborús bűnökért és népirtásért életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt és nemrégiben elhunyt Ratko Mladic nyilvános dicsőítését, valamint a boszniai Szerb Köztársaság és Szerbia tisztségviselőinek Mladics előtt tisztelgő nyilatkozatait Michael O’Flaherty, az Európa Tanács emberi jogi biztosa nyilatkozatban pénteken.

2026. 09. 04. 11:58
Fotó: NIDAL SALJIC Forrás: AFP
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szerbiaiháborúRatko Mladics

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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