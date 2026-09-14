Idegőrlő parlamenti választás Svédországban: egyetlen mandátumon múlhat a kormány sorsa

Néhány szavazat dönthet Svédországban (Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU)

Mivel a különbségek elenyészőek, a svéd választási rendszer sajátosságai miatt a hivatalos végeredményt legkorábban szerdán hirdethetik ki. Ekkor számolják el ugyanis a külföldről postázott levélszavazatokat és a későn leadott előzetes voksokat. Akár a baloldal, akár a jobboldal szerez többséget, a minimális előny miatt rendkívül instabil parlament jön létre. Ha Andersson alakíthat kormányt, négy, ideológiailag igencsak eltérő pártot (a radikális Baloldaltól a piacpárti Centrumig) kell majd egyben tartania, ami előrevetíti, hogy a svédországi kormányalakítási tárgyalások az ősz végéig is elhúzódhatnak.