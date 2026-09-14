Mivel a különbségek elenyészőek, a svéd választási rendszer sajátosságai miatt a hivatalos végeredményt legkorábban szerdán hirdethetik ki. Ekkor számolják el ugyanis a külföldről postázott levélszavazatokat és a későn leadott előzetes voksokat. Akár a baloldal, akár a jobboldal szerez többséget, a minimális előny miatt rendkívül instabil parlament jön létre. Ha Andersson alakíthat kormányt, négy, ideológiailag igencsak eltérő pártot (a radikális Baloldaltól a piacpárti Centrumig) kell majd egyben tartania, ami előrevetíti, hogy a svédországi kormányalakítási tárgyalások az ősz végéig is elhúzódhatnak.
Idegőrlő parlamenti választás Svédországban: egyetlen mandátumon múlhat a kormány sorsa
A vasárnapi svédországi választások elképesztő politikai thrillert tartogattak, a szavazatok több mint 90 százalékos feldolgozottságánál a Magdalena Andersson vezette baloldali ellenzék hajszálvékony, mindössze 1-3 mandátumos előnnyel vezet a kormányzó jobbközép koalícióval szemben. A bevándorlásellenes jobboldal visszaesett az előző választás óta. A hivatalos végeredményre napokat kell várni, a kormányalakítás pedig hónapokig is eltarthat.
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