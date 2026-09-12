Rekordösszegű adományt kapott Nigel Farage egy kriptovaluta-milliárdostól

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A Reform UK 36 millió fonttal többel gazdálkodhat. A rekord adomány a valaha volt legnagyobb egyszeri adomány egy brit politikai pártnak.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 12. 8:53
Nigel Farage Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
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A londoni rendőrség különleges vizsgálócsoportja által folytatott rendőrségi nyomozást egy olyan vizsgálatba vonják be, amely a pártnak nyújtott egyéb adományokkal kapcsolatban már folyamatban van.

A Reform UK szóvivője azt nyilatkozta, hogy a párt „tagad mindenféle jogsértést, és teljes mértékben együttműködik a nyomozásban”. „Amíg a nyomozás folyamatban van, nem adunk további kommentárt” – tették hozzá. 

Borítókép: Nigel Farage (Fotó: AFP)

Nigel FarageReform UKadomány

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