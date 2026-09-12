Rekordösszegű adományt kapott Nigel Farage egy kriptovaluta-milliárdostól

A londoni rendőrség különleges vizsgálócsoportja által folytatott rendőrségi nyomozást egy olyan vizsgálatba vonják be, amely a pártnak nyújtott egyéb adományokkal kapcsolatban már folyamatban van.

A Reform UK szóvivője azt nyilatkozta, hogy a párt „tagad mindenféle jogsértést, és teljes mértékben együttműködik a nyomozásban”. „Amíg a nyomozás folyamatban van, nem adunk további kommentárt” – tették hozzá.

Borítókép: Nigel Farage (Fotó: AFP)