Ez is szeptember 11-e volt, csak ez egy másik

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Ma van az NSZK-ba igyekvő keletnémetek magyarországi átengedésének évfordulója is.

Magyar Nemzet
2026. 09. 11. 12:12
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Mint emlékeztet, az akkori, Németh Miklós vezette magyar kormány úgy döntött, hogy az NDK-val 1969. június 20-án kötött bilaterális egyezmény 6. és 8. cikkelyét, valamint a titkos záradékot egyoldalúan felfüggeszti. 

Hogy mit is jelentett ez konkrétan? Magyarország nem vállalta többé a nyugatra igyekvő NDK-sok feltartóztatását, s a kiutazásuk megakadályozását. Ezt korábban pont az egyezmény titkos része kötötte ki. 

Amit kevesen tudnak: Az egyezményt felfüggesztő jegyzék szövegezésében a mai berlini nagykövetünknek, Györkös Péter nagy szerepet játszott, hisz akkoriban ő volt a Külügyminisztérium NDK-referense. 

A szabad világba érkezett keletnémetek Hegyeshalomnál. Forrás: Fortepan / Urbán Tamás 

9/11 napján nyílt meg az új berlini nagykövetségünk 

Éppen tizenkét évvel a határnyitás után nyitották meg a berlini magyar nagykövetség felújított épületét az Unter den Linden 76-os cím alatt, az akkori nagykövet Prőhle Gergely volt. 

A rendezvény tehát 2001. szeptember 11-én volt pontban 12.00-kor. Erre az alkalomra meghívták a határnyitást katalizáló Páneurópai Piknik egykori szervezőit. A megnyitás Gerhard Schröder kancellár és Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében történt. 

Később, a fogadás időpontjában érkeztek a sokkoló képek New Yorkból, a jelenlévők megdöbbenten nézték élőben az USA-ban történteket a nagykövetség képernyőin keresztül. Itt vegyült el a határnyitás emléke az ikertornyok elleni merénylettel. Felfordult a világ, s azóta szeptember 11-e már teljesen mást (is) jelent, idézi fel a történteket a Magyar-Német Intézet igazgatója. 

A Berlin keleti és nyugati felét 1961 óta elválasztó fal végül 1989. november 9-én éjjel omlott le, a két országrészt pedig a következő év október 3-án egyesítették.  

Borítókép: Keletnémetek kelnek át a megnyitott magyar-osztrák határon Hegyeshalomnál 1989-ben (Forrás: Fortepan /Urbán Tamás) 

  

ndkhatárnyitásNémetországkeletnémet

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