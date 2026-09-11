Ez is szeptember 11-e volt, csak ez egy másik

Mint emlékeztet, az akkori, Németh Miklós vezette magyar kormány úgy döntött, hogy az NDK-val 1969. június 20-án kötött bilaterális egyezmény 6. és 8. cikkelyét, valamint a titkos záradékot egyoldalúan felfüggeszti.

Hogy mit is jelentett ez konkrétan? Magyarország nem vállalta többé a nyugatra igyekvő NDK-sok feltartóztatását, s a kiutazásuk megakadályozását. Ezt korábban pont az egyezmény titkos része kötötte ki.

Amit kevesen tudnak: Az egyezményt felfüggesztő jegyzék szövegezésében a mai berlini nagykövetünknek, Györkös Péter nagy szerepet játszott, hisz akkoriban ő volt a Külügyminisztérium NDK-referense.

A szabad világba érkezett keletnémetek Hegyeshalomnál. Forrás: Fortepan / Urbán Tamás

9/11 napján nyílt meg az új berlini nagykövetségünk

Éppen tizenkét évvel a határnyitás után nyitották meg a berlini magyar nagykövetség felújított épületét az Unter den Linden 76-os cím alatt, az akkori nagykövet Prőhle Gergely volt.

A rendezvény tehát 2001. szeptember 11-én volt pontban 12.00-kor. Erre az alkalomra meghívták a határnyitást katalizáló Páneurópai Piknik egykori szervezőit. A megnyitás Gerhard Schröder kancellár és Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében történt.

Később, a fogadás időpontjában érkeztek a sokkoló képek New Yorkból, a jelenlévők megdöbbenten nézték élőben az USA-ban történteket a nagykövetség képernyőin keresztül. Itt vegyült el a határnyitás emléke az ikertornyok elleni merénylettel. Felfordult a világ, s azóta szeptember 11-e már teljesen mást (is) jelent, idézi fel a történteket a Magyar-Német Intézet igazgatója.

A Berlin keleti és nyugati felét 1961 óta elválasztó fal végül 1989. november 9-én éjjel omlott le, a két országrészt pedig a következő év október 3-án egyesítették.

Borítókép: Keletnémetek kelnek át a megnyitott magyar-osztrák határon Hegyeshalomnál 1989-ben (Forrás: Fortepan /Urbán Tamás)