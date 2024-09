Harmincöt éve engedtük át a keletnémeteket

Az új keletnémet állam, az NDK alig néhány évvel a második világháború befejezése után jött létre, és örökölte a háború pusztításait is, amelyek nagyon súlyosan érintették a keleti német tartományok infrastruktúráját és mezőgazdaságát. Az 1950-es években az NDK főleg mezőgazdasági és ipari termékek formájában fizette a jóvátételt a Szovjetuniónak. Jelentős exportot bonyolított le a keleti blokk felé olyan termékekből, mint az autó, a karóra, a kamera, a diavetítő, a vadászpuska, a magnetofon és az írógép. A Trabant márka az NDK státusszimbóluma lett, és népszerűek voltak a Wartburgok is. Ám az erőltetett termelési mechanizmus, a rossz gazdaságpolitika és egyéb okok végül kikezdték a keletnémet márka erejét. Idővel a keletnémet gazdaság erősen függött a külföldi, többek között nyugatnémet kölcsönöktől, és végül az NDK 1989-re a teljes pénzügyi összeomlás küszöbére került. Májustól a fojtogató politikai rendszerből menekülve az NDK polgárai gyakran másztak be az NSZK budapesti, prágai és varsói nagykövetségeire, ahol menekültstátusért folyamodtak.

Az NDK lakossága ekkoriban a nyugatnémet televízió adásaiból úgy értesült, hogy Magyarország részben lebontotta a vasfüggönyt. Látták az 1989. május 2-án készült felvételeket arról, hogyan kezdik magyar katonák felgöngyölni a drótot, és látták június 27-én, hogy az osztrák és a magyar külügyminiszter, Alois Mock és Horn Gyula szimbolikus lépéssel vágja el a huzalokat. Történészek vélekedése szerint akkoriban Budapesten egy kérdésben kezdettől fogva egyetértés volt: a magyar kormány senkit nem fog akarata ellenére kiadni az NDK-nak. Ugyanakkor Németh Miklós kormányának a Varsói Szerződés államaival szemben fennálló kötelezettségekkel is számolnia kellett. Létezett ugyanis Magyarországnak egy, az NDK-val 1969 óta fennálló szerződése, amely a magyar felet arra kötelezte, hogy akadályozza meg a keletnémet polgárok továbbutazását harmadik országba. Ebben a helyzetben tartották meg augusztus 19-én a páneurópai pikniket, amely felgyorsította a megoldáshoz vezető folyamatot. Abban az évben, 1989-ben Habsburg Ottónak, a Páneurópai Unió elnökének – tavaszi debreceni látogatása alkalmával az Arany Bika szállodában tartott szűk körű vacsorán – a Magyar Demokrata Fórum egyik helyi vezetője adta néhány percben az ötletet, hogy az oly sokat emlegetett vasfüggönynél a páneurópai szellemnek megfelelő találkozót kellene rendezni.