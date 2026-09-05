Trump nem kegyelmez: hazugságvizsgálóra kötik a teljes amerikai vezérkart a kiszivárgott haditervek miatt

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Az amerikai Védelmi Minisztérium a katonai történelemben példátlan, drasztikus belső nyomozást indított, amelynek keretében csaknem ötven magas rangú tábornokot és tisztet vetnek alá kötelező poligráfos ellenőrzésnek Washingtonban. A megalázó eljárást az Iránnal zajló háború szigorúan titkos katonai terveinek és a kritikus lőszerhiányról szóló jelentések folyamatos szivárgása kényszerítette ki a Fehér Házból.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 05. 13:35
Fotó: KEVIN DIETSCH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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A tábornokok most már egymással sem mernek megosztani bizalmas információkat, attól tartva, hogy a következő belső jelentés után ők maguk válnak az első számú gyanúsítottá, ami derékba törheti a karrierjüket.

ARLINGTON, VA - JULY 10: The Pentagon, headquarters for the United States Department of War, is seen from a commercial flight leaving Ronald Reagan National Airport on July 10, 2026 in Arlington, Virginia. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bizalmi válság a Pentagonban

Miközben a Pentagon épületében a belső elhárítás ügynökei az irodákat és a számítógépes hálózatokat világítják át, a Közel-Keleten a konfliktus nem csillapodik. A döntéshozatali lánc látványosan lelassult, mivel minden egyes parancsot és haditervet többszörösen ellenőrizni kell, mielőtt eljuttatják a végrehajtó egységekhez. Márpedig idő az egyáltalán nincs a Közel-Keleten, mivel percek alatt kell bizonyos döntéseket meghozni. 

A szövetségesek szintén aggodalommal figyelik a Washingtonban zajló eseményeket, mivel az amerikai hírszerzési adatok biztonsága a globális védelmi rendszer alapját képezi. Kormányzati tisztviselők arra hívták fel a figyelmet, hogy ha a Pentagon legfelső szintje sem képes megvédeni a saját titkait, a nemzetközi partnerek kétszer is meggondolják majd, hogy milyen információkat osztanak meg az Egyesült Államokkal, ami katasztrofális következményekkel járhat a terrorizmus elleni küzdelemben és a nemzetközi biztonsági együttműködésekben.

Donald TrumpEgyesült ÁllamokPentagon

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