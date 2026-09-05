Trump nem kegyelmez: hazugságvizsgálóra kötik a teljes amerikai vezérkart a kiszivárgott haditervek miatt

A tábornokok most már egymással sem mernek megosztani bizalmas információkat, attól tartva, hogy a következő belső jelentés után ők maguk válnak az első számú gyanúsítottá, ami derékba törheti a karrierjüket.

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Bizalmi válság a Pentagonban

Miközben a Pentagon épületében a belső elhárítás ügynökei az irodákat és a számítógépes hálózatokat világítják át, a Közel-Keleten a konfliktus nem csillapodik. A döntéshozatali lánc látványosan lelassult, mivel minden egyes parancsot és haditervet többszörösen ellenőrizni kell, mielőtt eljuttatják a végrehajtó egységekhez. Márpedig idő az egyáltalán nincs a Közel-Keleten, mivel percek alatt kell bizonyos döntéseket meghozni.

A szövetségesek szintén aggodalommal figyelik a Washingtonban zajló eseményeket, mivel az amerikai hírszerzési adatok biztonsága a globális védelmi rendszer alapját képezi. Kormányzati tisztviselők arra hívták fel a figyelmet, hogy ha a Pentagon legfelső szintje sem képes megvédeni a saját titkait, a nemzetközi partnerek kétszer is meggondolják majd, hogy milyen információkat osztanak meg az Egyesült Államokkal, ami katasztrofális következményekkel járhat a terrorizmus elleni küzdelemben és a nemzetközi biztonsági együttműködésekben.