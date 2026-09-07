Viccre viccel válaszolt az amerikai elnök
Átvette egy szatírikus oldal viccét Donald Trump, és a saját neve alatt megjelent egy térkép, amelyen New Mexico állam New Americaként olvasható, áthúzva a Mexico szót. A hét folyamán egy álhír keringett a közösségi médiában, amely szerint az amerikai elnök átnevezte az államot, erről azonban nincs és nem is lehet szó.
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