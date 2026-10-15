Amerika árulásáról panaszkodik Zelenszkij
Ukrajna folytatja az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, jelezte Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint három napig szüneteltették az ilyen jellegű akciókat az amerikaiak felé mutatott jóindulatból, de mivel Oroszország nem állította le az energia-infrastruktúrájuk támadását, ők is visszatérnek a korábbi gyakorlathoz.
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