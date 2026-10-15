Amerika árulásáról panaszkodik Zelenszkij

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Ukrajna folytatja az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, jelezte Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint három napig szüneteltették az ilyen jellegű akciókat az amerikaiak felé mutatott jóindulatból, de mivel Oroszország nem állította le az energia-infrastruktúrájuk támadását, ők is visszatérnek a korábbi gyakorlathoz.

Sitkei Levente
2026. 10. 15. 11:24
Fotó: YASUYOSHI CHIBA Forrás: AFP
ukrajnaZelenszkijTrumpSzóljon hozzá!

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Pilhál György
idezojelekbujdosó andrea

Út a gumiszobába

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– Ne hangoskodjunk, uraim! – teremtette le vendégeit a mátyásföldi ivóban jó Szódás Sanyi még valamikor a kilencvenes évek derekán; majd magyarázatképp hozzátette: – Ez egy kocsma, nem a parlament.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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