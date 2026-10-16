Háborúra készítené fel a lakosságot a brit vezérkari főnök
A brit szárazföldi hadsereg vezérkari főnöke szerint a politikusoknak ideje volna felkészíteni a lakosságot a háborúra. Roly Walker nem először figyelmeztet a közelgő veszélyre, amely súlyos következményekkel jár a lakosságra.
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