Kanada földgáza venné át az orosz energiahordozó szerepét?

Közeledik a hideg tél

Európában szerda délután a földgáz ára átlépte a lélektani 100 euró/megawattórás küszöböt, ilyet utoljára a 2022-es energiaválság idején jegyeztek fel, amely azt követően lépett fel, hogy elindult az ukrán háború. Dan Jorgensen energiaügyi uniós biztos figyelmeztetett, Európa kemény tél elé néz, ahogy egy újabb energiaválság is kialakult, a rezsiárak pedig az egekbe fognak szökni. Az európai gáztározók 75 százalékos töltöttségen állnak jelenleg, a kívánatos szint 90 százalék körül van. Európa várhatóan Ázsiával fog megküzdeni a piacon a leköthető LNG-szállítmányokért, amely tovább emeli az árat.

Borítókép: LNG-szállító hajó hoz amerikai gázt Görögországba (Fotó: NICOLAS KOUTSOKOSTAS)