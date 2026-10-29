Kanada földgáza venné át az orosz energiahordozó szerepét?

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Az EU a jövőben Kanadából importálhatná azt a földgázmennyiséget, amelyet korábban Oroszországtól vásárolt, legalábbis ilyen irányú vizsgálatot kezdeményez Brüsszel. Az is kiderült, hogy az orosz-ukrán háború kimenetelétől függetlenül a Nord Stream orosz gázvezetékeket nem fogják újraindítani. Az energiaügyi biztos szerint kemény tél vár Európára.

Sitkei Levente
2026. 10. 29. 5:30
Kanada földgáza venné át az orosz energiahordozó szerepét?
LNG-tankerhajó Görögország partjainál Fotó: NICOLAS KOUTSOKOSTAS Forrás: NurPhoto

Közeledik a hideg tél

Európában szerda délután a földgáz ára átlépte a lélektani 100 euró/megawattórás küszöböt, ilyet utoljára a 2022-es energiaválság idején jegyeztek fel, amely azt követően lépett fel, hogy elindult az ukrán háború. Dan Jorgensen energiaügyi uniós biztos figyelmeztetett, Európa kemény tél elé néz, ahogy egy újabb energiaválság is kialakult, a rezsiárak pedig az egekbe fognak szökni. Az európai gáztározók 75 százalékos töltöttségen állnak jelenleg, a kívánatos szint 90 százalék körül van. Európa várhatóan Ázsiával fog megküzdeni a piacon a leköthető LNG-szállítmányokért, amely tovább emeli az árat.

Borítókép: LNG-szállító hajó hoz amerikai gázt Görögországba (Fotó: NICOLAS KOUTSOKOSTAS)

LNGkanadaioroszSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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