Le Pen nem akar Ukrajnára költeni
Marine Le Pen jelezte, elnökké választása esetén hamarosan megszüntetné az Ukrajnának jelenleg folyósított francia támogatást. Volodimir Zelenszkij szerint a Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje nem érti az együttműködés részleteit, a francia politikus szerint viszont egyszerűen nincs ennyi pénze Franciaországnak.
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