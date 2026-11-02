Milorad Dodik három feltételhez kötötte a kormányalakítást, ezek a kérései
Három feltételt szabott Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaságban kormányzó Független Szociáldemokraták Szövetségének (SNSD) elnöke az október 4-i választásokat követő kormányalakításhoz. Milorad Dodik kijelentette, a döntéshozatalnak az etnikai arányok figyelembevételével kell történnie az országban.
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