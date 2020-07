Nemsokára jön a papírpalackos Johnnie Walker

Akár már jövőre papírpalackban kerülhet a boltok polcaira a kétszáz éves múltra visszatekintő Johnnie Walker whisky – jelentette be a márkatulajdonos Diageo italipari óriáscég. A brit vállalat rövidesen tesztelni kezdi az újfajta, környezetbarát megoldást. A Johnnie Walkert ugyan jelenleg túlnyomórészt üvegpalackban árulják, de műanyag palackokba is töltenek az italból – ezek számát is csökkenteni akarja a forgalmazó. Nem beszélve, hogy az üvegpalackok előállítása is sok energiát emészt fel, s növeli a szén-dioxid-kibocsátást, noha a gyártók igyekeznek mind hatékonyabbá tenni a termelést. Ugyanakkor az üveggyártásban használt olvasztókemencék nagy része földgázt használ a homok és a mészkő felolvasztásához – emlékeztet a BBC.

A papírpalackok készítésére a Diageo és a Pilot Lite vállalkozásfejlesztési társaság máris létrehozott egy céget, a Pulpexet, amely a jövőben a Unilever és a PepsiCo. csomagolási igényeit fogja kiszolgálni. A fazúzalékból előállítandó palackok teljes mértékben újrafeldolgozhatók, így a vásárló fogyasztás után nyugodtan beledobhatja a szelektívhulladék-tárolóba.

Egyre több italgyártó cég fordul a papír csomagolóanyag felé, hogy ezzel is csökkentse a környezetszennyezést és fenntarthatóbbá tegye a termelést. A dán Carlsberg például papír sörösdoboz kifejlesztésén dolgozik, a brit Frugalpac pedig papír borospalackokat készít újrahasznosított papírból. A Coca-Cola viszont még januárban bejelentette, hogy, ellentétben az ágazatban és a társadalomban zajló tendenciával, nem cseréli papírra műanyag palackjait, mivel a kólaivó fogyasztók állítólag igénylik ezeket. Elemzők szerint 2018-ban Európában 8,2 millió tonna műanyagot használtak fel étel- és italcsomagoláshoz. A Diageo közleményben jelezte, hogy csomagolóanyagaiban már kevesebb mint öt százalék a műanyag aránya.

A brit italcég whiskyspalackjai egyébként úgy készülnek, hogy öntőformába préselik a fazúzalékot, majd mikrohullámú kemencében kezelik. A palackokat belülről műanyagot nem tartalmazó szigetelő bevonattal látják el az átázás megakadályozása érdekében. A Diageo szerint a bevonat nem lép kölcsönhatásba a palackok tartalmával.