Elhalasztják az Arénába tervezett Nightwish-koncertet

Az egyre romló európai járványhelyzet és a kapcsolódó szigorítások miatt a Nightwish halasztani kényszerül a pár hete még megtarthatónak ítélt idei fellépéseit, így a budapesti koncertet is. Az új időpont 2022. december 20., a helyszín továbbra is a Papp László Budapest Sportaréna. Változik a vendégzenekarok köre: a Sonata Arctica helyett a Beast In Black játszik majd, a Turmion Kätilöt szereplése változatlan. A koncertre korábban már megváltott jegyek automatikusan érvényesek az új időpontra. Akinek nem felel meg az új dátum, visszaváltási kérelmét 2021. december 22-én éjfélig küldje el a [email protected] e-mail-címre, a határidő után érkező kérelmeket nem teljesítik.

Borítókép: A Nightwish együttes (Concerto)