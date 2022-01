Mentori program indul fiatal tehetségeknek, pályakezdő drámaíróknak

A sikeres jelentkezést követően a részt vevő írók a nyolc hónapos műhelymunka során egy mentor vezetésével jutnak el egy egész estés magyar nyelvű dráma megírásáig. A havi rendszerességű találkozók alkalmával, a mentorok szakmai iránymutatásával és segítségével kerülnek kidolgozásra az adott jelenetek, hogy a nyolc hónapot felölelő munkafolyamat végeztével megszülethessen a mű. A Déryné Program a Barangoló alprogramon keresztül az alkotói munkafolyamathoz biztosít személyenként egy mentort, valamint minden hónapban bruttó 145 ezer forint írói hozzájárulást a műhely ideje alatt.

A műhely mentorai: Kulcsár Edit, Kozma András és Lukácsy György, a Nemzeti Színház elismert munkatársai.

A Drámaírói Műhely keretében megszületett alkotásokat a Barangoló alprogram felajánlhatja az eddigi sikeres partnereinek megvalósításra, valamint a Déryné Program antológia formájában megjelentetheti.

Fotó: Déryné Program

A Szakmai Bizottság és a Mentorok javaslatára a legnívósabb pályaművet a Déryné Társulat is bemutathatja felolvasó- vagy hagyományos színházi formában. – Más drámaírói felhívásokkal szemben a Drámaírói Műhely egyedülálló lehetőséget kínál a fiatal íróknak, hiszen amellett, hogy elkészíthetik az első, egész estés drámájukat, munkásságukat a színházi szakma szélesebb körben is megismerheti. Ezenfelül a legjobban sikerült írások dramatizált formában a közönség előtt is bemutatkozhatnak – emelte ki Resetár Dániel, a Barangoló alprogram projektvezetője.

A programra magyar állampolgársággal és magyarországi lakcímmel lehet jelentkezni.

Olyan drámatervvel, és annak legalább egy megírt jelenetével várjuk a nevezéseket, amellyel az aspiráns korábban még nem vett részt sikeresen drámaíró pályázaton vagy ösztöndíjon. Jelentkezni a Deryneprogram.hu oldalon, a regisztrációt követően lehet. A műhely évente maximum három drámatervet fogad be.

A részletes felhívás és további információk ITT találhatók.

Borítókép: Illusztráció (Déryné Program)