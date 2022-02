Ferenczi György: Az anyanyelvem és a magyarság rajongója vagyok

Ferenczi György szerint a totálisan fesztiválorientált magyar zeneipar az évközi muzsikálás lehetőségét szinte teljesen megölte, a PajtaKult program viszont ezt visszahozza az előadók életébe.

Ha többtucatnyi Pajta lesz vidéken is – az elmondhatatlan, hogy mit jelent majd nekünk. Őszi-téli szezonban is végig lehet majd turnézni az országot. A csűrökben kulturális és szakmai igényességgel találkozik a zenész és a közönség is.

– jelentette ki Ferenczi György, aki azt is elmondta, hogy Veresegyházon és Szegeden is voltak már emlékezetes pajtakultos fellépéseik, de idén az országban mindenfelé – így balatoni helyszínekre is – mennek majd.

Ferenczi György számára különösen fontos, hogy a Kárpát-medencében élő magyarokat összekapcsoljuk és hagyományainkat megőrizzük, ez a PajtaKult programok alkalmával is cél:

Mindig kell, hogy szóljon a zene, próbáljon a zenekar, legyen tánc, készüljenek népzenei felvételek. Ez a hazám kultúrája, rajongok az országomért. A PajtaKult pedig speciálisan magyar dolog, és kiválóan működik.

Viszont Ferenczi György nem tudna pajtatulajdonosként működni, nem tudna leragadni egy helyen, imádja a turnébuszt, az utazást, a folyamatos koncertezést:

Ez maga a szabadság. Mióta gyerekkoromban először hangszert vettem a kezembe, a zene az életem. A muzsikálásra születtem.„A PajtaKult csűrjei az eleven hagyomány és az innováció otthonai, amelyek a kortárs kultúra értékeit a hely szellemével kötik össze és közvetítik az ott élők felé” – olvasható a Veszprém–Balaton 2023 pályázati kiírásában. Ferenczi Györgyben is megvan az a kettősség, amely a PajtaKult programban megmutatkozik.

Gyerekkorom óta mélyen bennem gyökerezik a magyar kultúra. Az anyanyelvem és a magyarság rajongója vagyok, és a muzsikálásban is ezt keresem. Ez a kettős koncepció a csűrökben is megvalósul: ötven százalék tradíció és ötven százalék innováció.

Borítókép: Ferenczi György és a Rackajam koncertje a veresegyházi Katlan Tóni Kultúrkonyhában (Fotó: PajtaKult hivatalos)