Minden, ami bábszínház

Ismét Kiszely Ágnest nevezték ki a Ciróka Bábszínház élére, aki újabb öt évig igazgatja majd az intézményt, amely idén is otthont ad a Magyarországi Bábszínházak Találkozójának. Ilyenkor jönnek össze a magyarországi bábszínházak vezetői és társulatai, és minden alkalommal bemutatnak egy produkciót, amelyeket szakmai beszélgetések kísérnek. Mindez a szakma kiemelkedő fóruma, de a közönség sem marad előadás nélkül, hiszen Kecskeméten addig nem látott darabok várják a nézőket a város különböző pontjain, méghozzá ingyenesen vagy kedvezményes áron.

A családi programok között szerepel a Vas Laci, a Pán Péter, A dzsungel könyve, valamint az Emma csöndje, amely elnyerte a 2022-es év legjobb gyermekszínházi előadás díját. A darab rendezőjeként Kuthy Ágnes, a Ciróka Bábszínház művészeti vezetője pedig idén a hallgatói zsűri különdíját is megkapta a gyermekszínházi kategóriában. A sikerek sorában meg kell említeni a teátrum színjátszó csoportját, a Lazarcú Maszkákat is, amely arany minősítést, közönségdíjat és különdíjat kapott a Sú(j)ozó produkcióért, amellyel a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón szerepelt, és meghívták a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválra is, ahol az ország legjobbjai adnak elő.

Kicsit még várni kell a Barguzin – lehullt csillag című produkcióra, amelynek próbái most kezdődtek. A darab különlegessége, hogy az eddigi legnagyobb szereplőszámot mozgatja meg a színpadon, ráadásul élőzene kíséretében. A szövegkönyvet Fábián Péter, a K2 színház művészeti vezetője, író, rendező, színész jegyzi, aki egyben a mű rendezője is; a dramaturg Gimesi Dóra, a Budapest Bábszínház irodalmi vezetője; a zeneszerző a Magyar Örökség-díjas Rozs Tamás, a Szélkiáltó együttes tagja. „A történet két idősíkban játszódik; Barguzinba látogat egy régész, aki Petőfi Sándor feltételezett csontjait vizsgálja és hitelesíti. Az itt élő leszármazottak, a Petőfi-kultuszt fenntartó népcsoport szívélyesen fogadja a szakembert, majd visszaröppenünk az időben és a színpadon választ kapunk arra a kérdésre, hogyan került az egyik legnagyobb magyar költő Barguzinba” – olvasható az ajánlóban.



További információk a www.ciroka.hu oldalon.

Borítókép: jelenet a Fehérlófia című bábjátékból (Fotó: Ciróka Bábszínház)