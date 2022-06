A gálák évada érkezik a Budapesti Operettszínházba

– Gálakoncerttel ünnepeljük az évfordulókat is – árulta el Kiss-B. Atilla. A december 23-i jubileumi gálán részleteket hallhat a közönség az Olívia hercegnő című operettből is, ugyanis száz évvel ezelőtt Buttykai Ákos darabja ment azon a napon, amikor az orfeumból színház lett. Halottak napján és nagypénteken pedig Andrew Lloyd Webber Requiemje csendül fel a Budapesti Operettszínház szólistáinak, szimfonikus zenekarának és énekkarának előadásában.

Mint elhangzott, a jövő évadban két bemutatót tervez a teátrum: az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulóján mutatják be Huszka Jenő romantikus nagyoperettjét, a Mária főhadnagyot Homonnay Zsolt rendezésében, míg a Monte Cristo grófja című musicalt Vincze Balázs rendezi. Emellett elindul a Közelebb – zenés kávéházi beszélgetések című sorozat, amelyen havonta egy-egy alkalommal két-két művészt ismerhet meg közelebbről a közönség.

Fotó: Art & Lens Photography

Több Huszka-darabban játszott, legutóbb pedig Huszka-gálát rendezett Homonnay Zsolt, aki a Mária főhadnagyot viszi színpadra. Mint mondta, Huszka Jenő olyan magyar zeneszerző volt, aki a klasszikus operettet megtöltötte magyaros dallamokkal, verbunkoskkal. – Az 1942-ben bemutatott darabban a történelem keveredik a fikcióval, s hús-vér embereket láthatunk a színpadon – emelte ki Homonnay Zsolt. A másik premier, a Monte Cristo grófja apropóján a címszereplő, dalszövegíró és egyben zeneszerző, Szomor György elmondta, hogy főként az érzelmek érdekelték a darabban. – Pozsgai Zsolt több mint tíz évvel ezelőtt jól megírta a cselekményt, amelyet a dalok kiegészítenek. Ahogy mondani szokták: amikor a próza nem tud tovább fokozódni, akkor jön a dal – mutatott rá. A musical rendezője, Vincze Balázs elmondása szerint kaland, krimi és akció is van a darabban, ugyanakkor ott van benne a szenvedély és a romantika is. Így a nők és a férfiak is megtalálhatják benne a számukra fontos mondanivalót, amit egyfajta misszióként szeretnének eljuttatni a közönséghez.

A 2022/23-as szezonra a bérletek az eddigi bérleteseknek június 2-től, míg a nagyközönségnek június 14-től érhetők el.

Borítókép: Kiss-B. Atilla, Szomor György, Dolhai Attila és Homonnay Zsolt hintón érkezett az évadbejelentőre (Fotó: Art & Lens Photography)