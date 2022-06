A szerelem csípős fűszere

A filmbéli főzőtanfolyam az élet iskolájának a metaforája. Azt tanítja meg a nézőknek a filmrendező, hogyha valamiért újra kell kezdeni az életet, akkor először mindig az a fontos, hogy párt keressünk magunknak az új kalandokhoz. Fontosak a barátok is, de mindennél fontosabb, hogy ne maradjon egyedül az ember. Mindehhez pedig nyitottság és bátorság kell.

A filmtörténet egyik legszebb pillanata, amikor a gátlásos Karin minden átmenet nélkül megcsókolja az új kapcsolatot kínáló Henriket, a sztárséfet, aki magányát azzal próbálja eltitkolni, hogy mogorva pokrócként elmarja magától az embereket. Peter Stormare jó választás volt a szerepre, elsősorban azért, mert tekintetével pontosan ki tudja fejezni, mit érez. A két idősebb ember találkozása pedig mindannyiunk­nak reményt adhat arra, hogy van esély az újrakezdésre, hogy lehet újra szeretni, még akkor is, ha az idősebbek szívét megtépázta már az árulások sora.

A Főzőtanfolyam (újra)kezdőknek kifejezetten olyan film, amelynél azt érezheti a néző, hogy jó lenne, ha nem érne túl hamar véget. Megszeretjük a szereplőket, hétköznapi történetük is érdekes, drukkolunk küzdelmeik sikeréért. Aztán a film egy adott pontján rájön a néző, hogy tulajdonképpen ismerős, amit lát. Kultúrkörünk lényegéhez hozzátartozik ugyanis az önzetlenség, és ez a film erről szól. Önzetlenség kell ahhoz, hogy éttermet nyisson az ember, önzetlenség kell ahhoz, hogy másokat – esetünkben finom ételek révén – kényeztessünk, aztán önzetlenség kell ahhoz, hogy jól tudjunk szeretni egy másik embert, aki aztán szintén ráérezhet arra, hogyan is kell, hogyan is lehet önzetlenül szeretni.

Mert egyrészt ez a legfontosabb dolog a világon, másrészt viszont a legnehezebb is. Korunkban, amikor minden arról szól, hogy magunkkal kell foglalkoznunk, saját örömforrásunkat kell táplálnunk, könnyen abba a hibába eshet az ember, hogy hisz a luciferi csábításnak. Pedig – és ebben helyes útmutatással bír ez a film – akkor élhetünk igazán teljes életet, ha megtaláljuk azt az embert, akit képesek vagyunk önzetlenül szeretni.

Borítókép: Karin (Marie Richardson) és Henrik (Peter Stormare) hatvanévesen tanul meg valami nagyon fontosat (Fotó: Vertigo Média Kft.)