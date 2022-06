A zenetanulás lélekgazdagító ereje

Reggel 9 órakor közös zenéléssel kezdődik a program a budapesti Egyszülős Központban, majd 13 órától Várnagy Andrea és lánya, Farkas Lili zeneakadémiai hallgató ZeneVarázslat négykezes zongorakoncertjét hallhatják az érdeklődők. A ZeneVarázslat koncert olyan különleges interaktív program, amely során négykezes zongoraművek magyar költők verseivel összekapcsolva segítenek megérteni, mit is üzennek a zeneszerzők a hangjegyeken keresztül. A délután folyamán képzőművészeti alkotóműhely is lesz a gyerekeknek, ahol az elhangzott zeneművek hangulatát, mondanivalóját jelenítik meg a társművészetek segítségével. A résztvevő gyermekek kedvenc darabjaikat saját hangszerükön is megszólaltatják a 15 órakor kezdődő koncerten, majd a szülőkkel közös éneklésre is lesz lehetőség. A nap folyamán a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével együttműködve Ember Csaba elnök tart a szülőknek tanácsadást a zenetanulás léleksegítő erejéről.

E napon veszi kezdetét az egész évben zajló Lélekkapu zenei mentorprogram. A színes zenei programokhoz és szakmai mentoráláshoz várják a szervezők a zenét tanuló és a zenetanulás előtt álló gyermekeket. Ennek keretében minden hónap harmadik szombatján zenei mentorprogram indul Várnagy Andreával az Egyszülős Központban. Augusztusban ötnapos művészeti tábor is várja a gyermekeket szüleik kíséretében, ahol játékosan, tematikusan dolgozzák fel a zenetörténet korszakait, sok közös muzsikálással, kórusénekléssel és a társművészetek bevonásával (szépirodalom, képzőművészet, színházművészet). Az év további részében karácsonyra készülve a zenét tanuló gyermekek közreműködésével színpadra állítják a ZeneVarázslat Lélekhíd klasszikus zenei mesejátékát is.

A zene nyugalmat és békességet ad. Oldja a félelmeket, aggodalmakat, gyógyítja a lelki sebeket és segít elmondani a sokszor kimondhatatlant. Hiszem, hogy a zene által a gyermekek olyan csodavilágba varázsolhatják magukat, amelyben kimuzsikálhatják magukból a féltve őrzött titkaikat és legbensőbb érzéseiket. A programmal kapukat szeretnénk nyitni a lelkük gazdagítása által a zene birodalmának felfedezéséhez – nyilatkozta lapunknak Várnagy Andrea a zenei programsorozat kapcsán.

Borítókép: Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas zongoraművész a zene erejéről beszél (Fotó: Bielik István)