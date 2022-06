Az éjszaka, amikor minden életre kel

A Múzeumok éjszakája kiemelt helyszíne idén Szolnok lesz, ahol 23 városi helyszínen várják változatos programok az érdeklődőket. Tárlatvezetések, fegyverzettechnikai bemutató, jelmezes felvonulás, filmvetítések és koncertek is szerepelnek a Múzeumok éjszakája programjában a városban. A Damjanich János Múzeum munkatársai szakmai előadásokkal, múzeumi könyvtárlátogatással, koncertekkel, táncelőadásokkal és játszóházzal készülnek. Olyan kuriózumok is színesítik a kínálatot, mint az éjszakai vásár, „ahol sajtból van a Hold...”, valamint távcsővel megtekinthető lesz a varázslatos éjszakai égbolt is.

Több mint hatvan programot kínál a Múzeumok éjszakája Szombathelyen. A Savaria Múzeumban továbbra is az Erzsébet királynét megidéző Sisi-kiállítás áll a középpontban, ezúttal azonban nemcsak ruháit és más személyes tárgyait tekinthetik meg a látogatók, de megkóstolhatják kedvenc süteményeit, valamint találkozhatnak és fotózkodhatnak is az őt gyakran megszemélyesítő történelmi előadóval, Vas Viktóriával. A Smidt Múzeumban Harry Potter mágikus világának válhatnak részeseivé az érdeklődők, előadás hangzik el például arról, hogy a Potter-univerzumban milyen tárgyakat gyűjtenek a varázslók, és szó esik Hagrid legendás állatok iránti szenvedélyéről, azokról az állatokról amelyek elválaszthatatlanul részei a varázslók mindennapjainak.

Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Hatvan. Fotó: Wikipédia



Hatvanban, a Vadászati Múzeumban megelevenedik a történelem. A múzeum állandó kiállításában barangolva különböző történelmi korokba csöppennek a látogatók, ahol a vadászatot kiemelve, korhű ruhában mutatják be az adott időszakot. Egy-egy kiállítótérben megelevenedik például a honfoglalás kora, a török hódoltság időszaka, a barokk kori gasztronómia, de a látogatók megcsodálhatják a Hatvany család korát idéző bálokat, végül megérkezhetnek a modern vadgazdálkodás bemutatásához. Az élő bemutatót számos interaktív élmény színesíti, mint a solymászbemutató, kézműves-foglalkozás és lézervadászat. A Hatvany Lajos Múzeumban A magyar porcelán- és kerámiaművesség remekei című film a Császári porcelánok, királyi kerámiák című június 9-én megnyílt kiállításukhoz kacsolódik. A tárlaton a Hüttl–Aquincum, a Herendi-, a Hollóházi- és Zsolnay-gyárak törékeny tárgyait láthatják az érdeklődők. Este a Haydn Barytontrio koncertje lesz a múzeum könyvtártermében.

Kizárólag a Múzeumok éjszakáján láthatja majd a nagyközönség az 1000 éves, Szent László kori első magyarországi könyvkatalógus eredeti példányát Pannonhalmán, melyet felbecsülhetetlen értéke miatt páncélszekrényben őriznek, valamint ekkor mutatják be a több mint 630 éves, most felújított Andachtsbuch kódexet (imádságoskönyv) is.



Az Apátúr-háza Győrben. Fotó: Wikipédia

Győrben minden életre kel a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum kiállítótereiben. Az Apátúr-házban a Karzat Színház Mester tér – Utcaszínház és játéksor interaktív programja keretében ismerhetik meg az érdeklődők a régi magyar mesterségeket, majd a Musica Historica együttes borbemutatóval egybekötött koncertjét élvezhetik. Az Esterházy-palotában a Sírhalomtól a halomsírig című kiállításról és a múzeum régészeti ásatásairól tudhatnak meg érdekességeket régész-muzeológusok tolmácsolásában, illetve betekintést nyerhetnek a zsidó hagyomány szerinti esküvő kulisszái mögé is. A jó hangulatról az este további részében Ephemere Duó & Stummer Márton gondoskodik, a koncert szünetében pedig kóser borkóstolón vehetnek részt a vendégek.

A budapesti helyszíneken is számtalan csoda várja a látogatókat. Új kiállítással jelentkezik az Iparművészeti Múzeum a Ráth György-villában: a Múzeumok éjszakája nyitóeseményeként június 25-én szombaton délelőtt megnyílik az Egy kis Bécs Budán című kiállítás. A világhírű osztrák alkotó két Budapestre tervezett lakóházának egyike, a Pikler-villa valódi összművészeti alkotás volt: teljes építészeti és belsőépítészeti kialakítása, sőt kertjének kompozíciója is Josef Hoffmann elgondolásai nyomán és az általa alapított iparművészeti vállalkozás, a Wiener Werkstätte közreműködésével készült. A Ráth György-villa szombaton 13 órától éjfélig várja a nagyközönséget számtalan tematikus tárlatvezetéssel, gyermekszínházzal, játékos időutazással, kézműves- foglalkozással, Henri Gonzo akusztikus koncertjével és az alkalomhoz illő Perrin DJ-szettel.

Számos program mellett történelmi barangolás is lesz a Nemzeti Múzeum kertjében. A Múzeumkert nemcsak a hétköznapok kedvelt pihenőparkja, hanem nagy események színhelye is. A kertvezetés során feltárulnak a múzeumkert rejtett titkai és az események mögötti legfontosabb történeteket is megismerhetik a látogatók. Természetesen a Múzeumkert múltjának más rétegeire, dimenzióira is fény derül a séta során.

Filmvetítést tartanak sok más program mellett a Szépművészeti Múzeumban. A művészet templomai – Bosch: A gyönyörök kertje (Bosch: Garden of Dreams) címmel láthatják az érdeklődők a filmet a Schickedanz-teremben.

Idén új résztvevővel bővül a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat. Látogatható lesz a Pénzmúzeum, úgy, ahogy eddig még senki se látta. A Pénzmúzeum a pénz öt funkciója köré szervezte tereit, segítve saját érintettségünk és a jegybank szerepének megértését a pénzügyek izgalmas, egyszerre ismerős és ismeretlen világában. Az egyes terekben a problémafelvetést a személyes pénzügyeken, döntési játékon keresztül élhetjük át, amit történeti, pénzismereti kitekintés, a jegybanki funkciók bemutatása és numizmatikai tartalmak tesznek teljessé. Az érdeklődők felfedezhetik a bankjegyek rejtett titkait, részt vehetnek kézműves-foglalkozáson a pénz világában és megkeresik a vállalkozó kedvű vendégek között az est legsikeresebb befektetőjét is. A kisebbek érmét készíthetnek, perselyt, amiben gyűjthető az érme, és bugyellárist, amiben elvihető.

Lotz Károly frissen restaurált freskóit is megtekinthetik az érdeklődők. Fotó: Magyar Képzőművészeti Egyetem

Ezen az éjszakán kitárják a Magyar Képzőművészeti Egyetem kapuit az érdeklődők előtt. A Barcsay-teremben és az aulában az idén végzett hallgatók diplomamunkáiból látható válogatás. Tizenhét órakor Lotz Károly frissen restaurált freskóit Lázár Eszter művészettörténész mutatja be. Kiállításokkal, tárlatvezetésekkel, előadásokkal és más érdekes programmal várják a közönséget.

A Nemzeti Örökség Intézete (Nöri) idén is csatlakozik az országos programsorozathoz, amelynek keretében szombat este fél kilenctől a Csík Zenekar koncertezik a Fiumei úti sírkertben, a Kossuth-mauzóleum előtti füves területen.

Tizennégy és 20 óra között nyitva lesznek a nagy mauzóleumok, amelyek az év többi napján csak vezetett séták során látogathatók, így az érdeklődők ezen a napon szabadon megnézhetik Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Batthyány Lajos sírépítményének belső tereit. Sötétedés után zseblámpás hangulatséták indulnak, Angyalok útján címmel.

Az idei, huszadik Múzeumok éjszakáján a Magyar Nemzeti Galéria az „újragombolás” jegyében számos izgalmas programmal készül. Grandiózus időszaki tárlatuk, az Art deco Budapest. Plakátok, tárgyak, terek (1925–1938) című kiállítás kapcsán nem nehéz párhuzamot vonni jelenkorunk kérdéseivel és egyúttal építkezni a múlt tanulságaiból. A Metropolitan Egyetem hallgatói által tervezett öltözékek alapinspirációja az art deco és két igazán színes divatbemutatón keresztül mutatják be az egyéni reflexiókat, párosulva a tervezők egyedi karakterével. A Poket x MNG projekt keretében fellép Henri Gonzo, a Fran Palermo együttes énekes frontembere, illetve Juhász Anna irodalmár moderálásában bemutatják a zsebkönyvek legújabb, ötvenkettedik kiadását, amely Longosz: Daphnisz és Chloé című műve, Marc Chagall illusztrációival tarkítva.

A BTM Vármúzeumban Fény és árnyék – Budapest 1000 éves története című kiállításhoz kapcsolódnak a programok. Budapest köszönti a Girót! című időszaki kiállításhoz kapcsolódó programok között szubjektív tárlatvezetést tart Tarapcsák Péter volt kerékpárversenyző.

Az állandó kiállítás mellett rendhagyó történelemórákkal és hajnalig tartó nyitvatartással várja a látogatókat a Múzeumok éjszakáján, szombaton a Terror Háza Múzeum.



A szervezők azokra is gondolnak, akik kulináris élményben szeretnének részesülni. Ízlelőbimbókra fel! Az érdeklődőknek ehhez nem kell mást tenniük, mint az ország legnagyobb kulturális eseményének hivatalos honlapján a Muzej.hu oldalon településre, időpontra és a program típusára szűrni, és a gasztronómia szónál egyszerűen csak kiválasztani, hogy melyik helyre szeretnének ellátogatni.

Irodalmi falatozó címmel hirdeti programját a Petőfi Irodalmi Múzeum. Kezdődhet az este szellemi táplálkozással. Az érdeklődők hallgathatnak receptverseket Petritől, nosztalgikus emlékezéseket Krúdy-leveseiről és az elmaradhatatlan velőscsontjairól. Barangolhatunk Móricz Zsigmond tájjellegű ételeinek jelképiséggel telített szövegeiben és értelmezhetjük a világot Bodor Ádám szakácskönyvén keresztül. Lénárd Sándor ételleírásai nyomán utazhatunk az antik Rómától a mai Nápolyig! Lengyel Ferenc színművész közreműködésével az ízelítő falatkák sem maradhatnak el június 25-én a Múzeumok éjszakáján.

A Bibliamúzeum – Ráday-gyűjtemény Múzeumok éjszakája programjából megtudhatjuk, hogy mi a mirhás bor, fa nő-e a mustármagból, vagy hogy mit evett Jézus tanítványaival az utolsó vacsorán. Megismerhetjük a Biblia növényeit és jelképrendszerük pontosabb értelmezését.

A Múzeumok éjszakája központi honlapján helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők az este eseményei.

Budapesten a karszalag érvényes az ezen az estén, működő BKK-különjárat, azaz az MU jelzésű múzeumi buszos körjáratokra. Vidéki helyszínekre a belépőjegyek az adott múzeumban vásárolhatók.

A karszalag vásárlásával az ön által kiválasztott múzeumot támogatja, de az összes budapesti intézménybe érvényes lesz június 25-én.

Borítókép: Sok helyen gyermekprogramok is várják a látogatókat (Fotó: Muzej.hu)