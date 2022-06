Elkészült az Aranybulla című film előzetese

– Nincs két szakértő, aki ugyanazt mondaná, de itt annyi történésszel beszéltünk, hogy a végén kikristályosodik valami közösen elfogadható igazság. Ki kell emelnem F. Romhányi Beatrix egyháztörténészt, aki rengeteget segített a korról, a szokásokról kialakított képben. Major Balázs régész a Szentfölddel és a keresztes hadjáratokkal, Veszprémy László történész a hadtörténettel foglalkozott, és segített még Teiszler Éva is, ő a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa. Zsoldos Attilának most jelent meg könyve A 800 éves Aranybulla címmel: nála is jártunk, elolvasta a forgatókönyvet és adott tanácsokat, de idő hiányában nem tudta vállalni a részvételt – árulta el az Index interjújában Kriskó László, a sorozat rendezője és egyik producere, megjegyezve:

a történészek között vita van arról, hogy az Aranybullát a magyar urak kényszerítették-e ki vagy András zseniális húzása volt.

Több mint tíz szakértővel beszéltünk, elképesztő sokat dolgoztunk azon, hogy minél objektívebb képet fessünk erről a világról. Sokáig azt gondolták II. Andrásról, hogy baletturalkodó volt, aki eltékozolta a vagyont, ehhez képest az kristályosodik ki, hogy valamit nagyon máshogy akart csinálni – hol jobban, hol rosszabbul, de sok tekintetben mégis zseniálisan

– fejtette ki a rendező.

A film költségvetése egymilliárd forint fölött lesz. Az idősebb II. Andrást Trill Zsolt, a fiatal királyt Veréb Tamás, Gertrúdot Törőcsik Franciska, János érseket Rátóti Zoltán alakítja, a teuton lovagok vezére Fenyő Iván, az öreg keresztes László Zsolt. A rendező Kriskó László, az operatőr Csincsi Zoltán, a producerek Rákay Philip, Csincsi Zoltán, Hábermann Jenő és Kriskó László. A sorozatot decemberben szeretnék bemutatni: tárgyalások folynak arról, hogy a Duna Televízióval egy időben egy kereskedelmi csatorna is leadja. A moziverzió pedig jövő tavaszra készülne el.

