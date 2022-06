Molics Zsolt emlék- és Cool Head Klan búcsúkoncert lesz a Barba Negrában

Július 24-én, a Barba Negrában lesz a tavaly november 30-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Molics Zsolt énekes emlékére rendezett koncert. A nem mindennapi hangterjedelmű és karakteres színpadi megjelenésű frontember a 80-as évek közepén a Sámán énekeseként vált ismertté, egy rövid ideig a Moby Dickhez is csatlakozott, de megfordult a Classicában és a Senecában is, majd 1998-től a Cool Head Clan – 2008-től Cool Head Klan –, illetve később a Mamut élén folytatta pályafutását.



Az esten nemcsak Molics Zsolt emléke, valamint három és fél évtizedes munkássága előtt tisztelegnek zenésztársai, muzsikus barátai, hanem a rendezvény egyben a Cool Head Klan búcsúkoncertje is. E program közben – különálló blokkok részeként – négy formáció is színpadra lép: a Kárpátia, a Moby Dick, a Classica, és a Sámán is játszik majd.

Fellépők: Ángyán Tamás, Bäck Zoltán, Bankó Attila, Barbaró Attila, Csiszér Levente, Fejes Zoltán, Forgács Joe József, Forgács Róbert Roba, Galántai Zsolt, Gothár Ferenc, Gőbl Gábor, Hirlemann Bertalan, Hornyák Balázs, Hornyák Péter, Julek Erik, Jung Norbert, Király Zoltán, Kiss Zoltán, Koncz Boncza Tibor, Koós József, Kozák Péter, Lévai Hangyássy László, Lőrincz Tibor, Mezőfi József, Molnár Imre, Molnár Péter Stula, Németvölgyi Norbert, Petrás János, Ráduly Levente, Samay Balázs Samu, Sárközi Lajos, Schmiedl Balázs, Schmiedl Tamás, Sipos Péter Sipi, Szalai Tamás, Szijártó Zsolt, Szűcs Tüdő Attila, Utasi András, Wéber Attila Atus.

A rendezvényre váltott regisztrációs jegy ára az est folyamán a helyszínen levásárolható.



