Prutkay Péterre emlékeznek a Szabad tér árnyakkal című vándorkiállítás finisszázsán

A Kisfaludy András dokumentumfilm-rendező kezdeményezésével megvalósuló Szabad tér árnyakkal című összművészeti vándorkiállítás az 1960-as és '70-es évek progresszív művészetét mutatja be képzőművészeti, irodalmi, filmes és zenei művekből válogatva, átfogóan megjelenítve, miről szóltak az akkori útkereső törekvések. A képzőművészeti alkotásokról készült reprodukciók mellett film- és zenei részletek, valamint irodalmi idézetek tekinthetők, hallgathatók meg a kiállításon. A tárlat és a hozzá kapcsolódó katalógus célja, hogy a mai fiatalabb generáció is közelebb kerüljön ehhez a jelentős, sok tekintetben újító korszakhoz, megismerkedjen az ifjúsági popkultúrával, amely a ’60-as és ’70-es évek magyar avantgárd művészetét jellemezte, és ami egyúttal alapjául szolgálhatott a mai művészeti gondolkodásnak is.

Első alkalommal a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatívipari Karán volt látható a kiállítás, júniusban a Kossuth Klub, majd a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal ad otthont a tárlatnak, ősszel pedig remélhetőleg további felsőoktatási intézmények fogadják be a kezdeményezést.

A Kossuth Klubban megrendezett kiállítással Prutkay Péter képzőművészre is emlékeznek, aki egyike volt azoknak, akik részt vettek a tárlat szervezésében. Művei szerepelnek a válogatásban, a katalógus címlapjára egyik jelentős alkotása került. És bár tudta, hogy menthetetlen beteg, mégis váratlanul ért mindenkit nemrég bekövetkezett halála. Kiállításmegnyitó helyett, a tárlat záró eseményén, finisszázsán, június 20-án, jövő hétfőn 18 órakor az ő emlékét elevenítik fel Stefanovits Péter grafikusművész, W.-Nemessuri Zoltán író és Kisfaludy András dokumentumfilm-rendező közreműködésével.

A kiállítás megtekinthető június 20-ig, hétköznap 8:00–20:00, szombaton 10:00–20:00 között. Helyszín: Kossuth Klub, 1088 Budapest, Múzeum utca 7.

Borítókép: a kiállítás egy részlete (Fotó: Alapfy László)