A szabadtéri színpad őrzi a színész emlékét

Az avatás alkalmával Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter méltatta a Balázs Béla-díjas színművész, filmrendező, forgatókönyvíró, producer tehetségét, felidézve személyes kapcsolatát a művésszel. Leszögezte: megtiszteltetés a művészre emlékezni, aki polgár volt, aki a családi házból hozott jólneveltségét, tehetségét, virtusát és készségeit az életörömben bontakoztatta ki.

Bujtor István olyan ember volt, akit nem a kor tett naggyá, hanem ő tette naggyá a kort. Az élet számos területén biztosította a hírnevét, a kedveltségét, a népszerűségét, és mindenhol a legmagasabb színvonalon mutatta fel a saját személyiségét – hangsúlyozta a miniszter.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő elsősorban a szabadtéri színpad gazdag kínálatát, a helyiek és a színpad kapcsolatát hangsúlyozta, rámutatva, mennyire kötődött a színész a vidékhez.

Bujtor István szerette a Balatont, Tihanyt, a balatoni embereket, akik szintén szerették őt. Ezt jelzi a mostani alkalom: az emlékére történő domborműavatás. A művészt tiszteljük, ma is velünk van – fogalmazott.

L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója ugyancsak felidézte Bujtorral kapcsolatos emlékeit. Filmjeiről is beszélt, amelyeket gyermekként is látott. Azt mondta, korosztályi élményt adott a Sándor Mátyás-sorozat.

Meghatározó volt és hozzátartozott az életünkhöz, amit Bujtor István a filmvásznon, illetve a televízió képernyőn ránk hagyott– fogalmazott, majd szerencsésnek nevezte magát amiatt, hogy láthatta a művészt színpadon, találkozott az édesanyjával, és barátságban áll Judittal, az özvegyével. A főigazgató méltatta az összefogással létrejött alkotást: Béres János szobrászművész munkáját. Majd rámutatott, fontos lenne, hogy a szabadtéri színpad és a tihanyi kulturális fejlesztések részesei legyenek a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális főváros projektnek.

A művészre felesége, Bujtor Judit és Tósoki Imre, Tihany polgármestere is emlékezett, majd leleplezték a nemzeti színű szalaggal átkötött bronz domborművet, amely a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola és a Levendula Színpad Kft. együttműködésével jöhetett létre.

Borítókép: Navracsics Tibor, L. Simon László és Bujtor Judit, Bujtor István domborművének avatásán (Fotó: Veszprém Megyei Napló/Nagy Lajos)