A Szigligeti Alkotóház történéről nyílik kiállítás

Az Esterházy-kastély elődjének számító barokk nemesi kúriát feltehetően 1785–1787 körül építették. A második világháború után államosított épület az ötvenes évek óta az írók alkotóházaként működik.

A kultikus helyszín lehetőséget nyújtott az elmélyült alkotómunkára, de kiváló helyszíne volt a társasági és kulturális életnek, valamint az önfeledt nyaralásnak is. A legnevesebb írók között Fekete Istvánt, Juhász Ferencet, Karinthy Ferencet, Kassák Lajost, Kertész Imrét, Nagy Lászlót, Örkény Istvánt, Weöres Sándort és Nemes Nagy Ágnest is visszatérő vendégként üdvözölhették a szigligetiek, de megfordult itt Szabó Magda, Pilinszky János, valamint Zelk Zoltán is.



Ilyen volt az Esterházy-kastély, az Írók Alkotóháza, háttérben a várrommal 1962-ben. Fotó: Fortepan

A hajdani Esterházy-kastély történetének legizgalmasabb epizódjait ragadta meg a most látható kiállításon Sipos Tünde művészettörténész, kurátor, hogy az irodalmi és képzőművészeti alkotások tükrében az érdeklődők megismerhessék az alkotóház inspiratív közegét, az arborétum egyedülálló flóráját, a lakószobák titkait és a pezsgő társasági élet örömeit. Mert az alkotóház működése – amellett, hogy megteremtette a lehetőséget az elmélyült alkotói munka számára – baráti beszélgetésekhez, jókedvű közös játékhoz, egyszóval a közösségi élet kibontakozásához is teret adott.

A kiállításon archív fotókból és azokhoz tartozó leírásokból rajzolódik ki a színes, izgalmas világ, amely a Szigligeti Alkotóház mindennapjait jellemezte. Látható, hogy Füst Milán egyik könyvén dolgozik, olvasható, mit mondott a házról Esterházy Péter, és hogyan mesélt Szigligetről Makk Károly. Megelevenedik Karinthy Ferenc vagy éppen Fekete István alakja, megtudhatjuk, milyen volt a fürdőélet a községben és milyen játékokkal múlatták az időt a művészek.

Szigliget hívei között is a leghívebbek közé tartozom. Létének első percétől fogva látogatom az íróházat, felkutattam a kert minden centijét, végiglaktam a kastély minden szobáját, ácsorogtam az Öregtorony shakespeare-i romjai között, húzattam fogat tapolcai fogorvossal, szaladgáltam pelék után a padláson, hallgattam Lukács bácsit, a mesemondó csőszt... Nyújt Szigliget csöndet és társasjátékot, telet és nyarat, nyújtja mindenekfölött azt a (civilizált) természetet, amelyből sokunknak nem jutna már egy falat sem Szigliget nélkül, mert Szigliget gyönyörű, mert Szigliget kimeríthetetlen – írta az alkotóházról a száz éve született Nemes Nagy Ágnes.

A kiállítás a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa támogatásával és velük együttműködve kerül megrendezésre. A program a VEB 2023 kiemelt régiós-művészeti projektjének, a Kulthálónak a támogatásával valósul meg. A Szigligeti Alkotóház a 2022-es évben a hálózat szigligeti bázisaként működik.

A tárlat 2022. október 9-ig tekinthető meg a Básti Lajos Közösségi Ház nyitvatartási idejében.



Borítókép: Vidám kompánia az alkotóház Főtérre nyíló kapujában (Fotó: Fortepan)