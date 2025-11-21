Szikora Róbert válogatott tizenegyese: Rúzsa Magdi és Fenyő Miklós is énekel az új albumon

„Tizenegy exkluzív együttműködés, egy életmű esszenciája. Szikora Róbert a magyar könnyűzene legnagyobb és feltörekvő szereplőivel énekel együtt. Az R-Go frontemberének albuma egyszerre tisztelgés a barátok, a példaképek és a kortársak előtt” – szerepel a Magneoton kiadó közleményében.

Szikora Róbert tizenegy különleges duettet rögzített olyan előadókkal, akikhez személyes és zenei szálak kötik. Több évtized után alkotott újra együtt Fenyő Miklóssal (a Hungáriában 1974-től 1982-ig, meg még utána néhány alkalommal zenéltek együtt), ennek eredménye az Egy furcsa pár című dal. Geszti Péterrel közösen jegyzett A világ legjobb dala (Hey John) tisztelgés a 45 éve elhunyt John Lennon előtt, Charlie-val a Merre visz az út?, Rúzsa Magdival a Mikor az ég a földre zuhan hallható együtt.

Három évvel ezelőtt már írt közös slágert a ValMarral (ez volt az Úristen), most a Balatoni lány szerepel a duóval a projektben.

Néhány meglepő, időn és téren átívelő együttműködés is helyet kapott az anyagon: Szikora Róbert énekel saját fiatal énjével (M AI Dal I Love You, de már bocs.), valamint a néhai Zámbó Jimmyvel (Most kell, hogy nagyon szeress) is énekel a mesterséges intelligencia segítségével újraálmodott felvételeken. A lemez bónuszfelvétele a R-Go nagy slágere, a Szeretlek is meg nem is, amelyet a modern technika igénybevételével édesapjával, Szikora Jenővel közösen ad elő.