Szikora Róbert válogatott tizenegyese: Rúzsa Magdi és Fenyő Miklós is énekel az új albumon

Duettalbumot készített Szikora Róbert. A Máté Péter-díjas előadóművész, énekes, dobos, zeneszerző pénteken megjelent, Verhetetlen 11 című lemezén mások mellett Fenyő Miklós, Gubik Petra, Geszti Péter, a ValMar, Charlie és Rúzsa Magdi is hallható.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 11. 21. 14:32
Szikora Róbert Fotó: Csudai Sándor
Szikora Róbert Fotó: Csudai Sándor
„Tizenegy exkluzív együttműködés, egy életmű esszenciája. Szikora Róbert a magyar könnyűzene legnagyobb és feltörekvő szereplőivel énekel együtt. Az R-Go frontemberének albuma egyszerre tisztelgés a barátok, a példaképek és a kortársak előtt” – szerepel a Magneoton kiadó közleményében.

Szikora Róbert tizenegy különleges duettet rögzített olyan előadókkal, akikhez személyes és zenei szálak kötik. Több évtized után alkotott újra együtt Fenyő Miklóssal (a Hungáriában 1974-től 1982-ig, meg még utána néhány alkalommal zenéltek együtt), ennek eredménye az Egy furcsa pár című dal. Geszti Péterrel közösen jegyzett A világ legjobb dala (Hey John) tisztelgés a 45 éve elhunyt John Lennon előtt, Charlie-val a Merre visz az út?, Rúzsa Magdival a Mikor az ég a földre zuhan hallható együtt.

Három évvel ezelőtt már írt közös slágert a ValMarral (ez volt az Úristen), most a Balatoni lány szerepel a duóval a projektben. 

Néhány meglepő, időn és téren átívelő együttműködés is helyet kapott az anyagon: Szikora Róbert énekel saját fiatal énjével (M AI Dal I Love You, de már bocs.), valamint a néhai Zámbó Jimmyvel (Most kell, hogy nagyon szeress) is énekel a mesterséges intelligencia segítségével újraálmodott felvételeken. A lemez bónuszfelvétele a R-Go nagy slágere, a Szeretlek is meg nem is, amelyet a modern technika igénybevételével édesapjával, Szikora Jenővel közösen ad elő.

A Verhetetlen 11 zenei világát az előadó klasszikus csikidám életérzése és a vendégek egyéni stílusa formálja. A duettek mindegyike önálló történet, személyes üzenet és zenei kísérlet egyszerre – a pop, a rock, a líra és a spirituális ihletésű dalok közös terében. Az új lemez egyebek között bakelit formában is meg fog jelenni.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

