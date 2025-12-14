Ha valamelyik kukát nem ürítik ki, annak bizony oka van! Érkezik a mobil hulladékudvar

– A közelmúltban több helyen jelentek meg hírek a hulladékgazdálkodási szabályozással kapcsolatban, több, egyébként meglévő szabályozás hatott újdonságként, a közölt tartalmak egy része kiragadott, félreérthető, sőt több esetben téves volt – közölte lapunk megkeresésére a Mohu annak kapcsán, hogy megtudjuk, pontosan mi változott és módosul a jövő évtől.

Újdonságként jelent meg, ám eddig is érvényes szabályozás például a gyűjtőedények súlykorlátozása, a fedél lecsukott állapota – már korábban is szerepeltek az általános szerződési feltételekben (ÁSZF), és több önkormányzati rendelet is évek, évtizedek óta szabályozta ezeket.

Azaz korábban is úgy működött, hogy a túl nehéz, illetve túlpakolt gyűjtőedények tartalmát a hulladékszállító munkatársak nem ürítették.

– A súlykorlátozás egyik célja az edények, vagyis kukák védelme. Egy túlterhelt kuka – például szabálytalanul belerakott építési-bontási hulladékkal – komoly sérülést vagy károkat okozhat az ürítés során – írta a Mohu. Logikusan következik az is, hogy túlterheléstől a gyűjtőtartály füle letörhet, ami azért fontos, mert a szállító járművek a hordfüleknél is emelik a tartályt.

Mohu: van, aminek egyáltalán nincs helye a kukában

– A papír-, üveg-, műanyag és fémhulladék, építési-bontási hulladék, állati tetem, elektromos és elektronikai hulladék, veszélyes hulladékra vonatkozó szabályok szintén az ÁSZF részei voltak már korábban is – hívta fel a figyelmet a társaság. Az is fontos, hogy

ha műanyag,

papír-

vagy fémhulladékunk van, akkor használjuk a szelektív kukákat.

Mert ha a régi irodai papírokat, eltörött műanyag tálcát a kommunálisba rakjuk, akkor azok szinte biztosan lerakóba kerülnek, vagyis el lesznek temetve a földbe, nem lesznek újrahasznosítva, ahogyan azt előírás szerint kellene. Az újrahasznosítás egyik fontos lépése, hogy ezeket a hulladékokat az erre kijelölt szelektív kukába rakjuk. Ekkor járunk el környezettudatosan.

– Állati tetemnek, építési-bontási hulladéknak, tönkrement mikrohullámú sütőnek vagy lejárt festéknek pedig egyáltalán semmi keresnivalója nincs se a kommunális, se a szelektív kukában – figyelmeztet válaszában a Mohu. Mindegyik esetben van megfelelő megoldás, de az nem a kuka – tették hozzá. Az ezekre vonatkozó szabály nem újdonság, korábban is így volt.

A súlykorlátozás az, ami egységesedett, a lakossági gyűjtőedényeket ugyanakkor valószínűleg lehetetlen lenne egyenként, erre hitelesített mérleggel ellenőrizni, főleg napi több száz kiürített tartály esetén. Olyan viszont ezután sem fordul elő, hogy egy adott házszám alatt azért ne ürítenék ki a többi szemetestartályt sem, mert egyetlen lakó nem használta azt rendeltetésszerűen. Ahogy korábban, úgy viszont továbbra is várható, hogy egy olyan gyűjtőtartályt nem ürítenek ki a kukások, ami például szabálytalanul elektromos hulladékkal van tele, mert valaki például régi magnókat és egy kisebb tv-t gyömöszöl a kukába, megtöltve azt. Sajnos ilyesmire is lehet példa.