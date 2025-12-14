Mi a magyar tenisz jelenlegi legnagyobb kihívása? A főtitkár válaszolt

Schmitt Petra vegyespárosban felnőtt magyar bajnoki címeket szerzett, 1988-ban a hazai felnőtt női ranglista élén végzett, majd 1989-ben és 1990-ben a legrangosabb női tenisz csapatversenyen, a FED-kupán képviselte Magyarországot. Ezután az élet különböző területein tette próbára önmagát, és eljutott odáig, hogy 2024 novemberében megválasztották a Magyar Tenisz Szövetség főtitkárává. Az első év letelte ürügyén kerestük fel a főtitkár-asszonyt.

Schmitt Petra, Babos Tímea és Bardóczky Kornél Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda

Schmitt Petra Kalifornián és Londonon át jutott el a magyar szövetségig

– Miként került ebbe a feladatkörbe a szövetségben, ahol az elmúlt években komoly pénzügyi nehézségek által kísérve viharos események követték egymást?

– Mivel a teniszben elég magas szintig eljutottam, így elmondhatom, hogy a sportágból jöttem. A rendszerváltás idején megindult külföldi tanulási lehetőséget kihasználva, ösztöndíjasként kerültem ki Los Angelesbe, ahol a Dél-Kaliforniai Egyetemen üzleti tanulmányok szakon szereztem diplomát. Több multinacionális cégnél dolgoztam, majd MBA-mesterdiplomát szereztem Spanyolországban, miközben folyamatosan szerettem volna visszakanyarodni a sportélethez. Londonban kaptam egy testreszabott állást, ahol három éven keresztül sportmarketinggel foglalkoztam a neves Octagon-cégnél. Ettől kezdve két évtizeden át elsősorban nagy nemzetközi sportversenyek szervezésében működtem közre.

– Mik voltak a kiemelt feladatai?

– Elsősorban az időben legközelebb álló, 2022-es vizes vb-t és a 2023-as atlétikai világbajnokságot említeném. Utóbbi alkalommal én voltam a fenntarthatósági program felelőse, ami egy komoly és összetett tevékenységet jelentett. Ugyancsak maradandó élményt nyújtott, amikor a 2008 és 2015 közötti időszakban a Taróczy Balázs által szervezett „Tennis Classics” budapesti vendégjátékainak előkészületeiben komoly részfeladatokat vállalhattam. Az atlétikai vébét követően érlelődött meg bennem, hogy készen vagyok egy olyan nagy és összetett feladat ellátására, mint amit a teniszezők szövetségének főtitkári feladatköre megkíván. Az erre a tisztségre kiírt pályázatra végül több mint harmincan jelentkeztek. Úgy tudom, a zsűri tíz pályázót hallgatott meg érdemben, a következő körben négyen maradtunk, s végül mellettem döntöttek.