Szikora Róbert olyan oldalát mutatja be Semmelweisnek, amiről a film hallgatott

A világhírű orvos utolsó nyolc évét mutatja be a Semmelweis-reflex című musical. A Máté Péter-díjas énekes-zeneszerző ismét Lezsák Sándorral dolgozik együtt, a darab sajtótájékoztatóján hétfő délután a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban az is kiderült, miként fogalmazódott meg az ellenállhatatlan vágy Szikora Róbertben, hogy új oldaláról ábrázolja az anyák megmentőjét.

Szikora Róbert Fotó: Szabolcs László
Szerelmes volt és fiatal, házibulikba járt, ahol Schubertet hallgattak iszogatás közben, ez a kép igencsak beindította Szikora Róbert fantáziáját, aki korábban már sok mindent hallott Semmelweis Ignácról. Az egyik legjobb barátja ugyanis a nyugalmazott szülész-nőgyógyász, dr. Török Miklós hatalmas rajongója a legendás orvosnak, számos személyes tárgyát és iratát is őrzi és rengeteget mesélt neki róla, majd amikor az énekes megtekintette Koltai Lajos nagy sikerű filmjét, úgy érezte, ez a történet egyszerűen kiállt a színpadért.

Szikora Róbert
Koltai Lajos filmje megihlette Szikora Róbertet Forrás: NFI

Szikora Róbert egyből munkához látott

Fel is hívta késő este Lezsák Sándort, akivel korábban közösen készítette Az Ég tartja a Földet – Erzsébet, a szerelem szentje című musicalt és elmondta neki, valami igazán mély és veretes művet kell alkotniuk Semmelweisről, és olyannyira bogarat ültetett a József Attila-díjas költő fülébe, hogy aznap éjszaka nem is tudott aludni. Szikora Róbert azonban nem csak akkor hirtelen természet, ha telefont kell ragadni szokatlan időpontokban, így egyből hangszert ragadott, nyolc-tíz dalbetét zenéje rögtön meg is született, ebből pedig kettőt már ki is dolgozott.

Miként a sajtótájékoztatón kiderült, Lezsák Sándor számára egész más jelentette a meghatározó élményt Semmelweis alakjával kapcsolatban. Egy tanulmányi kirándulás során egy helytörténész elvitte őket Döblingbe, Bécs tizenkilencedik kerületébe és megálltak az elmegyógyintézet előtt, ahol az orvos az utolsó napjait töltötte. Gyakran voltak dühkitörései, rendszeresen brutálisan bántalmazták az ápolók, a halálának az oka a mai napig nem teljesen tiszta, de közel sem kizárható annak az esélye, hogy a fizikai sérülések közrejátszottak benne.

Lezsák Sándor és Szikora Róbert (Fotó: Ujvári Sándor)

A darab nyolc évet ölelt fel. Az első felvonás 1857 februárjában kezdődik egy bálban, ahol az orvos megismerkedik a későbbi feleségével, a tizenkilenc évvel fiatalabb Weidenhofer Máriával. Később pedig nyolc évvel később veszi fel a fonalat a cselekmény, szintén egy bálon járunk, csak ezúttal már a bolondok házában; Semmelweis életének ez az utolsó tragikus fejezete Koltai Lajos filmjében csupán lábjegyzetként jelenik meg.

A musical címe, a Semmelweis-reflex egy angolszász területen elterjedt kifejezés, amely egy olyan, már-már kóros állapotot jelez, amikor valaki egy számára új állítást rögtön lesöpör az asztalról anélkül, hogy a legkisebb mértékben is elgondolkozna rajta. Ezzel találta szembe magát az orvos, amikor megpróbálta felhívni a figyelmet arra, a kézmosás a kulcsa annak, hogy minél kevesebb anya haljon bele a szülésbe.

A darab különös műfaji meghatározása pedig az, hogy majdnem morbid musical, Lezsák Sándor ezzel kapcsolatban elmondta, azért csak majdnem, mert nem az. A morbid szó ugyanis azt jelenti, hogy torz vagy abnormális, és bár Semmelweis élete egy ilyen állapot felé sodródott, de közben rengeteg jókedv, vidámság és egy hatalmas szerelem jellemezte.

A költő elmondta azt is, nagy örömmel olvasta a Magyar Nemzetben, hogy a Nemzeti Színház szintén egy Semmelweisről szóló darabon dolgozik, azaz az orvos kultusza egyfajta reneszánszát éli, ugyanis fontos, hogy minél többen és mélyebben megismerjük az alakját.

Lezsák Sándor és Szikora Róbert közös darabjának szereposztása még nem publikus, miként azt sem tudni, melyik színházban mutatják be, a premier időpontjáról pedig mindössze annyit mondtak, hogy legkorábban 2026 késő tavaszán láthatjuk. 

 

