Szikora Róbert olyan oldalát mutatja be Semmelweisnek, amiről a film hallgatott

Szerelmes volt és fiatal, házibulikba járt, ahol Schubertet hallgattak iszogatás közben, ez a kép igencsak beindította Szikora Róbert fantáziáját, aki korábban már sok mindent hallott Semmelweis Ignácról. Az egyik legjobb barátja ugyanis a nyugalmazott szülész-nőgyógyász, dr. Török Miklós hatalmas rajongója a legendás orvosnak, számos személyes tárgyát és iratát is őrzi és rengeteget mesélt neki róla, majd amikor az énekes megtekintette Koltai Lajos nagy sikerű filmjét, úgy érezte, ez a történet egyszerűen kiállt a színpadért.

Koltai Lajos filmje megihlette Szikora Róbertet Forrás: NFI

Szikora Róbert egyből munkához látott

Fel is hívta késő este Lezsák Sándort, akivel korábban közösen készítette Az Ég tartja a Földet – Erzsébet, a szerelem szentje című musicalt és elmondta neki, valami igazán mély és veretes művet kell alkotniuk Semmelweisről, és olyannyira bogarat ültetett a József Attila-díjas költő fülébe, hogy aznap éjszaka nem is tudott aludni. Szikora Róbert azonban nem csak akkor hirtelen természet, ha telefont kell ragadni szokatlan időpontokban, így egyből hangszert ragadott, nyolc-tíz dalbetét zenéje rögtön meg is született, ebből pedig kettőt már ki is dolgozott.

Miként a sajtótájékoztatón kiderült, Lezsák Sándor számára egész más jelentette a meghatározó élményt Semmelweis alakjával kapcsolatban. Egy tanulmányi kirándulás során egy helytörténész elvitte őket Döblingbe, Bécs tizenkilencedik kerületébe és megálltak az elmegyógyintézet előtt, ahol az orvos az utolsó napjait töltötte. Gyakran voltak dühkitörései, rendszeresen brutálisan bántalmazták az ápolók, a halálának az oka a mai napig nem teljesen tiszta, de közel sem kizárható annak az esélye, hogy a fizikai sérülések közrejátszottak benne.

Lezsák Sándor és Szikora Róbert ( Fotó: Ujvári Sándor )

A darab nyolc évet ölelt fel. Az első felvonás 1857 februárjában kezdődik egy bálban, ahol az orvos megismerkedik a későbbi feleségével, a tizenkilenc évvel fiatalabb Weidenhofer Máriával. Később pedig nyolc évvel később veszi fel a fonalat a cselekmény, szintén egy bálon járunk, csak ezúttal már a bolondok házában; Semmelweis életének ez az utolsó tragikus fejezete Koltai Lajos filmjében csupán lábjegyzetként jelenik meg.