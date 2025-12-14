orbán viktorveszélytiszatisza pártmagyar péterdeák dániel

Újabb nagy lépést tett a Fidesz a célja felé, a legfontosabb hét következik

Ha a jobboldal döntetlenre hozza a meccset a közösségi médiában, akkor a jövő évi választáson kétharmad közeli győzelmet arathat – jelentette ki lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Mint hangsúlyozta, Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz támogatottsága is megnőtt az elmúlt időszakban, míg a Magyar Péter vezette Tisza Párt lendületét vesztette. Deák Dániel szerint valós az a veszély, hogy Brüsszel háborúba sodorja Európát, ami elképesztő kockázatokkal jár Magyarország számára, ez pedig önmagában aktivizálja a jobboldali szavazótábort.

Molnár János
2025. 12. 14. 5:54
Fotó: Kurucz Árpád
Azt láthattuk Mohácson, hogy a kormányoldal lendülete továbbra is erős, ami látszik a komolyan vehető közvélemény-kutatásokból – mondta lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Mint hangsúlyozta, 

mind Orbán Viktor személyes népszerűsége, mind a Fidesz támogatottsága megnőtt az elmúlt időszakban, míg a Magyar Péter vezette Tisza Párt esetében egy megtorpanás, lendületvesztés látható. 

Ez azzal párosul, hogy a tiszások kétségbeesetten próbálnak mindenbe belekapaszkodni, álhíreket terjesztenek, amire jó példa a Szőlő utcai javítóintézet ügye. Most az látszódik Budapesten, hogy ez sikertelen, és Magyar Péterék nem tudták aktivizálni a táborukat az álhírbotrányokkal, ami a tegnapi tiszás tüntetésen szembeötlő volt – értékelt.

Deák Dániel szerint a valós háborús veszély önmagában aktivizálja a jobboldali szavazótábort (Fotó: Facebook)

 

Kiszáradóban a Tisza, Orbán Viktor mögött a többség

Hozzátette, Magyar Péter felhagyott Orbán Viktort követésével, hiszen nem ment utána Mohácsra, amivel az volt a célja, hogy ne lepleződjön le a teljes kudarca. Mivel a Tisza Párt képtelen vidéken tömegeket mozgósítani, Magyar Péterék az ellenzéki Budapestre húzódtak vissza. 

Annak ellenére, hogy Magyar Péter a fővárosban napokon keresztül buzdította a híveit a külföldről finanszírozott sajtó segítségével, csak egy átlagos balliberális tüntetés létszámát sikerült összehozniuk.

Ennél jóval többen tüntettek például a CEU mellett nyolc évvel ezelőtt, ezután néhány hónappal a Fidesz a harmadik kétharmados választási győzelmét aratta. –  A tegnapi volt minden idők legkisebb létszámú Tisza-tüntetése Budapesten. Az álhírekre a kormánnyal kezdetektől fogva szembenálló balliberális táboron kívül senki sem vevő. Hiába a próbálkozásaik, Orbán Viktor mögött áll a magyarok többsége a jövő heti EU-csúcson is – vélekedett Deák Dániel.

 

Az erősödő online jelenlét a Fidesz újabb kétharmadát eredményezheti

Az elemző felidézte: Orbán Viktor miniszterelnök Mohácson arról beszélt, hogy a kormány a digitális térben erősíteni akarja a jobboldal hangját, a számukra fontos témákat még hangsúlyosabban kell megmutatni a közösségi médiában. A baloldali szavazóknak és a tiszásoknak van egy olyan kemény magja, akik azt a látszatot és hiedelmet próbálják kelteni a közösségi médiában, hogy ők a többség. A kormánypárti szavazók sokáig félénkek voltak ezeken a platformokon, de a Digitális Polgári Köröknek és a Harcosok Klubjának van egy olyan hatása, ami azt váltotta ki, hogy az aktivizálódás megtörtént az online térben is, tehát itt már sokkal markánsabban jelenik meg kormányoldal, mint fél évvel korábban – mutatott rá.

Deák Dániel hangsúlyozta: 

ha a közösségi médiában a jobboldalnak sikerül döntetlenre hoznia a meccset, az azt jelenti, hogy a jövő évi választáson kétharmad közeli győzelmet arathatna a Fidesz–KDNP.

Ez nagyjából a 2022-es választáshoz hasonlít, hiszen akkor egy döntetlen közeli állapot mutatkozott az online térben, a választáson pedig összejött a kétharmad – emlékeztetett.

 

A háborús veszély valós, sorsdöntő napok következnek

Szerinte mindenkiben tudatosítani kell a választások tétjét. Orbán Viktor még Kecskeméten beszélt arról, hogy most jön a háború előtti utolsó választás, ahol az a kérdés, hogy ki tudunk-e maradni abból a háborúból, amelybe Európa megy. Erre sokan azt mondták a balliberális oldalon, hogy a miniszterelnök túloz, mert nincs ilyen veszély. 

Az elmúlt napokban viszont már a NATO főtitkára is arról beszélt, hogy egy olyan véres háború küzdelmeire kell felkészülni, mint amit a nagy- és dédszüleink éltek át. Ez egy valós veszély, ami elképesztő kockázatokkal jár Európa és Magyarország számára is, erre kell minden választópolgár figyelmét felhívni. Ez önmagában is aktivizálja a jobboldali szavazókat.

– Az egyik legfontosabb hét következik. Brüsszel tovább eszkalálná a háborús konfliktust az orosz vagyon kisajátításával. A magyarok viszont világosan kiállnak a háború ellen, ez Mohácson is megmutatkozott – fogalmazott Deák Dániel.

 

Borítókép: Orbán Viktor a mohácsi háborúellenes gyűlésen (Fotó: Kurucz Árpád)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

