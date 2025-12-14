Újabb nagy lépést tett a Fidesz a célja felé, a legfontosabb hét következik

Azt láthattuk Mohácson, hogy a kormányoldal lendülete továbbra is erős, ami látszik a komolyan vehető közvélemény-kutatásokból – mondta lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Mint hangsúlyozta,

mind Orbán Viktor személyes népszerűsége, mind a Fidesz támogatottsága megnőtt az elmúlt időszakban, míg a Magyar Péter vezette Tisza Párt esetében egy megtorpanás, lendületvesztés látható.

Ez azzal párosul, hogy a tiszások kétségbeesetten próbálnak mindenbe belekapaszkodni, álhíreket terjesztenek, amire jó példa a Szőlő utcai javítóintézet ügye. Most az látszódik Budapesten, hogy ez sikertelen, és Magyar Péterék nem tudták aktivizálni a táborukat az álhírbotrányokkal, ami a tegnapi tiszás tüntetésen szembeötlő volt – értékelt.

Deák Dániel szerint a valós háborús veszély önmagában aktivizálja a jobboldali szavazótábort (Fotó: Facebook)

Kiszáradóban a Tisza, Orbán Viktor mögött a többség

Hozzátette, Magyar Péter felhagyott Orbán Viktort követésével, hiszen nem ment utána Mohácsra, amivel az volt a célja, hogy ne lepleződjön le a teljes kudarca. Mivel a Tisza Párt képtelen vidéken tömegeket mozgósítani, Magyar Péterék az ellenzéki Budapestre húzódtak vissza.

Annak ellenére, hogy Magyar Péter a fővárosban napokon keresztül buzdította a híveit a külföldről finanszírozott sajtó segítségével, csak egy átlagos balliberális tüntetés létszámát sikerült összehozniuk.

Ennél jóval többen tüntettek például a CEU mellett nyolc évvel ezelőtt, ezután néhány hónappal a Fidesz a harmadik kétharmados választási győzelmét aratta. – A tegnapi volt minden idők legkisebb létszámú Tisza-tüntetése Budapesten. Az álhírekre a kormánnyal kezdetektől fogva szembenálló balliberális táboron kívül senki sem vevő. Hiába a próbálkozásaik, Orbán Viktor mögött áll a magyarok többsége a jövő heti EU-csúcson is – vélekedett Deák Dániel.

Az erősödő online jelenlét a Fidesz újabb kétharmadát eredményezheti

Az elemző felidézte: Orbán Viktor miniszterelnök Mohácson arról beszélt, hogy a kormány a digitális térben erősíteni akarja a jobboldal hangját, a számukra fontos témákat még hangsúlyosabban kell megmutatni a közösségi médiában. A baloldali szavazóknak és a tiszásoknak van egy olyan kemény magja, akik azt a látszatot és hiedelmet próbálják kelteni a közösségi médiában, hogy ők a többség. A kormánypárti szavazók sokáig félénkek voltak ezeken a platformokon, de a Digitális Polgári Köröknek és a Harcosok Klubjának van egy olyan hatása, ami azt váltotta ki, hogy az aktivizálódás megtörtént az online térben is, tehát itt már sokkal markánsabban jelenik meg kormányoldal, mint fél évvel korábban – mutatott rá.