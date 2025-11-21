Szentkirályi AlexandraAndrij JermakAli babaZelenszkijnemzeti konzultációkorrupciósmaffia

Szentkirályi Alexandra: Az Ukrajnának adott támogatások aranyvécé alakot öltenek + videó

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán közzétett videójában hívta fel a figyelmet az ukrán korrupciós botrányra, annak központi szereplőjére, Ursula von der Leyen pénzkövetelésére. „Ha te sem szeretnéd, hogy a magyarok pénzét Kijevben húzzák le az aranybudin, töltsd ki a Nemzeti Konzultációt, és mondj NEM-et a háborúra!” – írta Szentkirályi Alexandra a videóhoz fűzött kommentárjában.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 21. 18:07
„Minden idők legnagyobb ukrán korrupciós botrányában új szereplő bukkant fel: Ali baba álnéven vált ismertté az az Andrij Jermak, aki Zelenszkij egyik közeli embere” – hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán közzétett videóhoz fűzött kommentárjában Szentkirályi Alexandra. 

Budapest, 2025. szeptember 24. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. MTI/Illyés Tibor
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője  Fotó: Illyés Tibor / MTI 

Szentkirályi hangsúlyozta: az Ukrajnának adott uniós támogatások jelentős része „a háborús maffiához vándorolnak és aranyvécé alakot öltenek.” 

Azt hitted, itt Brüsszel megálljt parancsolt? Dehogy. Von der Leyen újabb 71 milliárd eurót követel Ukrajnának tőlünk

– tette hozzá. 
 „Pedig ezt a pénzt költhetnénk az európai gazdasági válság kezelésére vagy éppen a magyar emberekre is” – fogalmazott a politikus. 

Végül a nemzeti konzultáción való részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet.
„Ha te sem szeretnéd, hogy a magyarok pénze az ukrán háborús maffia zsebébe áradjon, töltsd ki a nemzeti konzultációt, és mondj nemet a háborúra!”

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Andrij Jermak (Fotó: AFP/Sergei Gapon) 

         
        
        
        

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
Kegyes segítség Kárpátaljának

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

