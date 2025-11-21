Szentkirályi Alexandra: Az Ukrajnának adott támogatások aranyvécé alakot öltenek + videó

„Minden idők legnagyobb ukrán korrupciós botrányában új szereplő bukkant fel: Ali baba álnéven vált ismertté az az Andrij Jermak, aki Zelenszkij egyik közeli embere” – hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán közzétett videóhoz fűzött kommentárjában Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője Fotó: Illyés Tibor / MTI

Szentkirályi hangsúlyozta: az Ukrajnának adott uniós támogatások jelentős része „a háborús maffiához vándorolnak és aranyvécé alakot öltenek.”

Azt hitted, itt Brüsszel megálljt parancsolt? Dehogy. Von der Leyen újabb 71 milliárd eurót követel Ukrajnának tőlünk

– tette hozzá.

„Pedig ezt a pénzt költhetnénk az európai gazdasági válság kezelésére vagy éppen a magyar emberekre is” – fogalmazott a politikus.

Végül a nemzeti konzultáción való részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet.

„Ha te sem szeretnéd, hogy a magyarok pénze az ukrán háborús maffia zsebébe áradjon, töltsd ki a nemzeti konzultációt, és mondj nemet a háborúra!”

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Andrij Jermak (Fotó: AFP/Sergei Gapon)