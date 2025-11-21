TrumpUkrajnaTisza PártOrbán ViktorBudapesti békecsúcsHarcosok klubjaUrsula von der Leyen

Orbán Viktor ma megkapja a jelentést a Tisza adatbotrányának külföldi szálairól

A miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportban tett közzé üzenetet pénteken. Orbán Viktor kitért a nemzetközi politikai helyzetre, a Rónai Egont ért fenyegetésre, a brüsszeli pénzkövetelésre, és a napi programjáról is beszámolt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 14:26
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Hahó, Harcosok! Péntek, rádió. Nehéz kezdés, mert tegnap este, a rádiós beszélgetés után Bognár Györggyel hosszasan folytattuk a Kéhli vendéglőben” – indította egy személyes hangvételű beszámolóval a Harcosok Klubjában közzétett üzenetét Orbán Viktor

A kormányfő úgy fogalmazott: „Trump lendületben, 28 pontos terv a békéért. Trump nemet mond a háborúra, ahogy mi is.”

Orbán Viktor a magyar labdarúgásról beszélgetett  Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy „budapesti békecsúcs lesz. Magyarország készen áll”. 

Orbán Viktor úgy folytatta: Trump a békéért, Von der Leyen és Weber a háborúért dolgozik. Folytatni akarják a háborút tovább és tovább, a végtelenségig. Az EU pénzügyi eszközei kimerültek, ezért Brüsszel „tőlünk kér. Sokat.” 

Eközben – fogalmazott – „az ukrán háborús maffiával Brüsszelben senki nem foglalkozik. Abszurdum.”

Orbán Viktor ismét megerősítette Magyarország álláspontját: 

Pénzt nem küldünk, vizsgálatot akarunk.

 A miniszterelnök bírálta az Európai Unió álláspontját az ukrán csatlakozással kapcsolatban. 

Azt mondják, a háborús ukrán maffia nem gátolja Ukrajna uniós csatlakozását. Sőt! Segíti. Fel kell venni Ukrajnát, mert majd akkor nem fognak lopni. Elhiszed?

– tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy „elfogynak a szavak. Mi megőrizzük a józan eszünket”. 

Nem a háborúra, nem Ukrajna uniós tagságára, nem az ukrán háborús maffiára

– szögezte le.

A miniszterelnök a magyar ellenzék szerepét is szóba hozta, hangsúlyozva: 

„a Tisza és a DK az Európai Parlamentben megakadályozta az ukrán háborús maffia ügyének kivizsgálását. Kell ennél nyilvánvalóbb bizonyíték? Háborúpártiak és ukránpártiak.”

A kormányfő  kitért az ATV műsorvezetőjét ért fenyegetésekre is, amelyek szerinte elfogadhatatlanok: 

Rónai Egon halálos fenyegetéseket kap. Csak mert velem interjút készített. Ilyesminek nem szabadna megtörténnie

– írta, hozzátéve, hogy „a politikai vita rendben van, de a másik fizikai megsemmisítése szóba sem jöhet. Sem színpadon, sem koncerten, sehol. Normális embernek ilyen eszébe sem jut.”

A miniszterelnök közölte azt is: délután fogadja Pósán László fideszes képviselőt, majd érkezik a korábbi finn belügyminiszter, Päivi Räsänen, „aki nem hagyta szó nélkül a genderpropagandát, egy megosztott szentírási idézet miatt meghurcolták, és még mindig bírói eljárás alatt van. Bátor asszony, minden tiszteletet megérdemel” – hangsúlyozta a miniszterelnök. 

Orbán Viktor miniszterelnök azt is elárulta: az utolsó simításokat végzi az Ursula von der Leyennek szánt levélen. Mint megírtuk, az Európai Bizottság elnöke 130 milliárd eurót akar összekalapozni Ukrajnának, amelyre a magyar kormányfő úgy reagált a péntek reggeli rádióinterjújában, hogy „a magyarok pénze a magyaroké, nem vagyunk hajlandóak arra, hogy a magyar költségvetésből komoly összegeket kivegyünk a vállalkozások vagy a családtámogatások rovására, hogy aztán elküldjék Ukrajnába, ahol nem tudjuk, pontosan mi történik ezzel a pénzzel”.

A kormányfő este Rogán Antallal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel és a Tisza adatgyűjtési botrányának külföldi szálairól szóló jelentéssel zárja a napot. 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: Orbán Viktor/Facebook)

         
        
        
        

            További játékainkhoz kattintson ide!         

    

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu