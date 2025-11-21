Orbán Viktor ma megkapja a jelentést a Tisza adatbotrányának külföldi szálairól

„Hahó, Harcosok! Péntek, rádió. Nehéz kezdés, mert tegnap este, a rádiós beszélgetés után Bognár Györggyel hosszasan folytattuk a Kéhli vendéglőben” – indította egy személyes hangvételű beszámolóval a Harcosok Klubjában közzétett üzenetét Orbán Viktor.

A kormányfő úgy fogalmazott: „Trump lendületben, 28 pontos terv a békéért. Trump nemet mond a háborúra, ahogy mi is.”

Orbán Viktor a magyar labdarúgásról beszélgetett Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy „budapesti békecsúcs lesz. Magyarország készen áll”.

Orbán Viktor úgy folytatta: Trump a békéért, Von der Leyen és Weber a háborúért dolgozik. Folytatni akarják a háborút tovább és tovább, a végtelenségig. Az EU pénzügyi eszközei kimerültek, ezért Brüsszel „tőlünk kér. Sokat.”

Eközben – fogalmazott – „az ukrán háborús maffiával Brüsszelben senki nem foglalkozik. Abszurdum.”

Orbán Viktor ismét megerősítette Magyarország álláspontját:

Pénzt nem küldünk, vizsgálatot akarunk.

A miniszterelnök bírálta az Európai Unió álláspontját az ukrán csatlakozással kapcsolatban.

Azt mondják, a háborús ukrán maffia nem gátolja Ukrajna uniós csatlakozását. Sőt! Segíti. Fel kell venni Ukrajnát, mert majd akkor nem fognak lopni. Elhiszed?

– tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy „elfogynak a szavak. Mi megőrizzük a józan eszünket”.

Nem a háborúra, nem Ukrajna uniós tagságára, nem az ukrán háborús maffiára

– szögezte le.

A miniszterelnök a magyar ellenzék szerepét is szóba hozta, hangsúlyozva:

„a Tisza és a DK az Európai Parlamentben megakadályozta az ukrán háborús maffia ügyének kivizsgálását. Kell ennél nyilvánvalóbb bizonyíték? Háborúpártiak és ukránpártiak.”

A kormányfő kitért az ATV műsorvezetőjét ért fenyegetésekre is, amelyek szerinte elfogadhatatlanok:

Rónai Egon halálos fenyegetéseket kap. Csak mert velem interjút készített. Ilyesminek nem szabadna megtörténnie

– írta, hozzátéve, hogy „a politikai vita rendben van, de a másik fizikai megsemmisítése szóba sem jöhet. Sem színpadon, sem koncerten, sehol. Normális embernek ilyen eszébe sem jut.”

A miniszterelnök közölte azt is: délután fogadja Pósán László fideszes képviselőt, majd érkezik a korábbi finn belügyminiszter, Päivi Räsänen, „aki nem hagyta szó nélkül a genderpropagandát, egy megosztott szentírási idézet miatt meghurcolták, és még mindig bírói eljárás alatt van. Bátor asszony, minden tiszteletet megérdemel” – hangsúlyozta a miniszterelnök.