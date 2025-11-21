Zelenszkij álmai szertefoszlóban

Egy kiszivárgott dokumentum alapján Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke részletes, 28 pontból álló békekezdeményezést dolgozott ki az orosz–ukrán konfliktus lezárására. A terv, amely a Financial Times birtokába került, radikális lépéseket javasol Ukrajna fegyveres erőinek korlátozására, területi kompromisszumokra, valamint mindkét ország gazdasági reintegrációjára a globális rendszerbe. Volodimir Zelenszkij vágyálma egyre távolabb kerül.

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A terv kulcspontjai – beleértve Ukrajna NATO-tagságának alkotmányos kizárását és a területek de facto elismerését – heves vitákat váltottak ki nemzetközi körökben.

A javaslat alapvető célja a konfliktus azonnali lezárása egy tűzszünetel, miközben hosszú távú biztonsági garanciákat és gazdasági ösztönzőket kínál.

Ez a terv nem csupán tűzszünetet hoz, hanem egy új korszakot nyit a régióban, ahol a háború helyett a gazdasági fejlődés dominál. A tervet egy békebizottság felügyelné, amelynek élén maga Trump állna, és szankciókkal büntetné a megszegését.

Trump tervének fő pillérei: biztonság és demilitarizáció

A dokumentum első pontjai Ukrajna szuverenitásának megerősítésével kezdődnek, miközben szigorú korlátozásokat vezetnek be a katonai potenciálra. Az 1. pont egyértelműen kijelenti:

Ukrajna szuverenitása megerősítésre kerül.

Ezután egy átfogó, meg nem támadási megállapodást javasol Oroszország, Ukrajna és Európa között, amely lezárja az elmúlt 30 évet. A 3. pontban Trump csapata azt várja, hogy „Oroszország nem támadja meg a szomszédos országokat, és a NATO nem bővül tovább.”

Kiemelkedő elem a 6. pont, amely szerint „Ukrajna fegyveres erői létszáma 600 000 főre korlátozódik.” Ez jelentős csökkentés lenne a jelenlegi ukrán haderőhöz képest, és része egy szélesebb demilitarizációs stratégiának. A 7. pontban Ukrajnát arra köteleznék, hogy alkotmányába beírja: nem csatlakozik a NATO-hoz, cserébe a NATO szabályzatába is beleírnák, hogy Ukrajna soha nem lehet tag. Továbbá a 8. pont tiltja a NATO-erők állomásoztatását Ukrajnában, miközben európai vadászgépeket Lengyelországban helyeznének el.