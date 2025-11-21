OroszországNATOUkrajna

Zelenszkij álmai szertefoszlóban

A NATO-tagság kizárva, az európai uniós tagságról meg majd a tagállamok döntenek Ukrajna esetében. Ez áll Trump 28 pontos béketervében. Zelenszkij addig háborúzott, hogy végül le kell szerelje a katonaságának nagy részét, s lemondhat a NATO-ról is.

Kozma Zoltán
2025. 11. 21. 13:34
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy kiszivárgott dokumentum alapján Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke részletes, 28 pontból álló békekezdeményezést dolgozott ki az orosz–ukrán konfliktus lezárására. A terv, amely a Financial Times birtokába került, radikális lépéseket javasol Ukrajna fegyveres erőinek korlátozására, területi kompromisszumokra, valamint mindkét ország gazdasági reintegrációjára a globális rendszerbe. Volodimir Zelenszkij vágyálma egyre távolabb kerül.

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A terv kulcspontjai – beleértve Ukrajna NATO-tagságának alkotmányos kizárását és a területek de facto elismerését – heves vitákat váltottak ki nemzetközi körökben.

A javaslat alapvető célja a konfliktus azonnali lezárása egy tűzszünetel, miközben hosszú távú biztonsági garanciákat és gazdasági ösztönzőket kínál. 

Ez a terv nem csupán tűzszünetet hoz, hanem egy új korszakot nyit a régióban, ahol a háború helyett a gazdasági fejlődés dominál. A tervet egy békebizottság felügyelné, amelynek élén maga Trump állna, és szankciókkal büntetné a megszegését.

Trump tervének fő pillérei: biztonság és demilitarizáció

A dokumentum első pontjai Ukrajna szuverenitásának megerősítésével kezdődnek, miközben szigorú korlátozásokat vezetnek be a katonai potenciálra. Az 1. pont egyértelműen kijelenti: 

Ukrajna szuverenitása megerősítésre kerül.

Ezután egy átfogó, meg nem támadási megállapodást javasol Oroszország, Ukrajna és Európa között, amely lezárja az elmúlt 30 évet. A 3. pontban Trump csapata azt várja, hogy „Oroszország nem támadja meg a szomszédos országokat, és a NATO nem bővül tovább.”

Kiemelkedő elem a 6. pont, amely szerint „Ukrajna fegyveres erői létszáma 600 000 főre korlátozódik.” Ez jelentős csökkentés lenne a jelenlegi ukrán haderőhöz képest, és része egy szélesebb demilitarizációs stratégiának. A 7. pontban Ukrajnát arra köteleznék, hogy alkotmányába beírja: nem csatlakozik a NATO-hoz, cserébe a NATO szabályzatába is beleírnák, hogy Ukrajna soha nem lehet tag. Továbbá a 8. pont tiltja a NATO-erők állomásoztatását Ukrajnában, miközben európai vadászgépeket Lengyelországban helyeznének el.

Zelenszkij kész tényeket kapott

Az Egyesült Államok garanciái (10. pont) feltételesek: Trump szerint az USA kompenzációt kapna a garanciáért, de ha Ukrajna megtámadja Oroszországot, a garancia érvényét veszti. Ellenkező esetben, ha Oroszország támad, „döntő koordinált katonai válasz” mellett minden globális szankció visszaállna, beleértve az új területek elismerésének visszavonását. Extrém feltételként említik: ha Ukrajna indít rakétát Moszkvára vagy Szentpétervárra ok nélkül, a garancia érvénytelen.

Gazdasági újjáépítés és szankciók enyhítése

A terv egyik legambiciózusabb része a gazdasági integráció. A 11. pont szerint Ukrajna jogosult lehet az EU-tagságra, ha a tagállamok úgy döntenek, és rövid távú preferenciális hozzáférést kapna az európai piachoz. A 12. pont egy „erős globális csomagot” vázol Ukrajna újjáépítésére, beleértve:

  • Egy Ukrajna fejlesztési alap létrehozását a gyorsan növekvő iparágakba – például technológia, adatközpontok és mesterséges intelligencia (MI) – való befektetésre.
  • Az USA és Ukrajna együttműködését a gázinfrastruktúra – csővezetékek és tárolók – újjáépítésében, fejlesztésében és üzemeltetésében.
  • Közös erőfeszítéseket a háborús területek rehabilitációjára, városok és lakóövezetek helyreállítására, infrastruktúra-fejlesztésre, ásványkincsek kitermelésére.
  • A Világbank speciális finanszírozási csomagját ezek felgyorsítására.

Oroszország reintegrációjáról a 13. pont szól: a szankciók fokozatos, eseti alapon történő feloldását tárgyalnák, miközben az USA hosszú távú gazdasági együttműködést javasol energia, természetes erőforrások, infrastruktúra, MI, adatközpontok és ritkaföldfémek kitermelése terén az Arktiszon. Sőt, Oroszországot visszainvitálnák a G8-ba.

A 14. pont a befagyasztott orosz alapok felhasználását részletezi: 100 milliárd dollárt az USA vezette ukrán újjáépítésbe fektetnének, az USA 50 százalékos haszonrészt kapna. Európa további 100 milliárdot adna, a maradék pedig egy amerikai–orosz befektetési alapba kerülne közös projektekre, amelyek „erősítik a kapcsolatokat és növelik a közös érdekeket, hogy erős ösztönzőt teremtsenek a konfliktus elkerülésére.”

Területi kompromisszumok és humanitárius intézkedések

A terv legvitatottabb része a 21. pont, amely területi rendezést javasol:

  • Krímet, Luhanszkot és Donyecket de facto orosz területként ismernék el – az USA is.
  • Herszonban és Zaporizzsjában a jelenlegi frontvonal befagyasztva maradna, ami de facto elismerést jelentene.
  • Oroszország lemondana az öt régión kívüli egyéb ellenőrzött területekről.
  • Az ukrán erők kivonulnának a Donyecki terület részéről, amely semleges, demilitarizált pufferzónaként nemzetközi elismerést kapna orosz területként, de orosz erők sem léphetnének be.

A 22. pont szerint mindkét fél vállalta, hogy nem változtatja meg ezeket a rendezéseket, különben a biztonsági garanciák érvénytelenek. Továbbá, Oroszország nem akadályozná Ukrajna Dnyeper-folyami kereskedelmét, és megállapodást kötnének a gabona szabad szállításáról a Fekete-tengeren (23. pont).

Humanitárius téren a 24. pont egy bizottság felállítását javasolja: „minden fogoly és holttest cseréje »minden a mindenért” alapon", civilek és gyerekek hazatérése, családegyesítési program és áldozatok segítése.

A 20. pont oktatási programokat ír elő a kultúrák megértésének előmozdítására, rasszizmus és előítéletek ellen: Ukrajna átveszi az EU szabályait a vallási toleranciáról és nyelvi kisebbségek védelméről, mindkét ország eltörli a diszkriminatív intézkedéseket, és tiltja a náci ideológiát. Nukleáris téren (17-19. pontok) meghosszabbítanák a fegyverzetellenőrzési egyezményeket, a zaporizzsjai atomerőművet pedig az IAEA felügyelete alatt indítanák újra, az áramot 50-50 százalékban osztva szét.

A 25. pont gyors választásokat ír elő Ukrajnában 100 napon belül, a 26. pedig teljes amnesztiát ad a háborús cselekményekért, elzárva minden jövőbeli igényt.

A 27. pont jogilag kötelezővé teszi az egyezményt, békebizottsággal felügyelve, Trump elnökletével. Végül, a 28. pont szerint a tűzszünet azonnal életbe lép, amint minden fél egyetért, és a csapatok visszavonulnak a megállapodás szerint.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.