Tűkön ülve várjuk a magyar Drakula-filmet, jövőre világpremiert is kap a rendhagyó horrorfilm

A jövő évi Rotterdami Nemzetközi Filmfesztiválon (IFFR) mutatkozik be a nemzetközi közönség előtt A dolog a koporsóban című magyar Drakula-film, amelyet Lichter Péter rendezett.

Dani Áron
2025. 11. 21. 16:09
Lugosi Béla az 1931-es klasszikusban, a Drakulában. Forrás: TMDb
A rendhagyó horror kizárólag régi vámpírfilmek digitális és analóg nyersanyagából építkezik, hiszen az alkotók több tucat Drakula-adaptáció 35 milliméteres és Super 8-as felvételeit használták fel, majd filmrohasztással, nyersanyagfestéssel, glitch-effektekkel, digitális torzításokkal, újranyomtatással és újrafilmezéssel alakították át.

 

Az így létrejött absztrakt és hipnotikus képi világ egyedi módon értelmezi újra Bram Stoker klasszikus regényét, miközben felerősíti annak hangulatát. 

Lichter Péternek nem ez az első kísérleti filmje, a filmesztéta korábban több díjat is nyert, legutóbb Peruban díjazták a The Grey Machine című filmjéért. A dolog a koporsóban a klasszikus némafilmek formanyelvét idézve, szöveginzerteken keresztül bontja ki a történetet, amelyet Kovács-Vajda Bence és Bölöni Anna zenéje kísér. A Rotterdami Nemzetközi Filmfesztivál január 19. és február 8. között rendezik meg, itt lesz a fim világpremierje is, ahol a nemzetközi közönség is megismerheti A dolog a koporsóban absztrakt műfaji kísérletezéseit, a film első magyarországi vetítése pedig december 13-án lesz a budapesti ISBN+ Galériában. Az esemény részleteiről hamarosan a galéria Facebook-oldalán lehet majd tájékozódni.

 

