Az operettszínház köszöni a sok segítséget

A balesetet követően hatórás műtétet hajtottak végre a gerincsérülést is szenvedett balerinán, akinek állapota a folyamatos orvosi kezelésnek és felügyeletnek köszönhetően folyamatosan javul.

Tóth Nikolett felépüléséért Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója imaláncot kezdeményezett, amihez az elmúlt napokban nagyon sokan csatlakoztak. Most egyebek mellett a lelki odafordulást is megköszönve adott ki közleményt a színház. Nagyon sokan csatlakoztak a Kiss-B. Atilla főigazgató úr által kezdeményezett imalánchoz, és Niki hogylétéről, valamint támogatásának lehetősége iránt is folyamatosan érkeznek az érdeklődések. Táncművészünk édesanyjának hozzájárulásával tájékoztatjuk önöket, hogy Niki kórházi ápolása, tíz nap elteltével, jelenleg is zajlik, állapota folyamatosan javul. A Budapesti Operettszínház társulata és kollégái minden lehetséges módon, így anyagilag is segítik az édesanyát, aki ezúton is megköszöni mindazok támogató segítségét, akik – akár puszta érdeklődésükkel, akár az imalánchoz csatlakozásukkal, akár adománynyújtás révén is – kifejezik kollégánk felépülésével kapcsolatos törődésüket, együttérzésüket.

A színház arra is felhívja az együttérzők figyelmét, hogy adományaikat a következő számlaszámra juttathatják el. Tóth Adrienne: 10404072-86755254-71811015.

Borítókép: A Jókai utcai épületomlás helyszíne (Fotó: Bánkúti Sándor)