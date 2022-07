Hétszáz művésznek küldtek meghívót

Hatvannyolcadik alkalommal rendezik meg Hódmezővásárhelyen az őszi tárlatot, amelyre idén csaknem hétszáz meghívót küldtek ki azoknak az alkotóknak, akik már szerepeltek a kiállításon. Rajtuk kívül bárki más jelentkezését is elfogadják, tematikus megkötés idén sincs, a minőség azonban elvárás, mondta megkeresésünkre a Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ főigazgatója, Miklós Péter.

A 68. Vásárhelyi Őszi Tárlatra a regisztráció online történik a kiállítás honlapján, a műtárgyakról készült fotók és a kért adatok feltöltésével. Akik már regisztráltak a korábbi években, azoknak csak a benyújtandó alkotások paramétereit kell bevinniük a rendszerbe. Ugyanezen a weboldalon az összes többi tudnivaló is megtalálható.

A regisztrált művek beadására az Alföldi Galériában augusztus 10. és 19. között, a budapesti Műcsarnok gazdasági bejáratánál augusztus 24-én 10-től 14 óráig lesz lehetőség. Miklós Péter mellett a zsűrizésben részt vesz a tárlat rendezője, Képiró Ágnes, a szolnoki Damjanich János Múzeum művészettörténésze, Fehér Dávid, a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet igazgatója és a Szépművészeti Múzeum művészettörténésze, Barabás Márton festőművész, valamint Kotormán Norbert szobrászművész. A megfelelőnek talált művek jegyzékét a tárlat említett honlapján teszik közzé szeptember 5-ig. A megnyitót október 9-én délben tartják. A 68. Vásárhelyi Őszi Tárlat címzetes kurátora Pogány Gábor művészettörténész.

Miklós Péter intézményvezetőtől megtudtuk, hogy a hagyományoknak megfelelően ebben az évben is díjazni fogják a legjobbnak ítélt alkotásokat, és kiosztják a kitüntetésekkel járó pénzjutalmakat is. Ennek megfelelően a zsűri döntése alapján gazdára talál majd a kiállítás fődíja, a Tornyai-plakett, amit olyan művész kaphat meg, akár posztumusz, aki rendszeresen magas színvonalú műveket állít ki a Vásárhelyi Őszi Tárlaton, így ez egyfajta hűségdíj. A Tornyai-plakettel díjazott művész jövőre helyet kap a zsűriben, és kamarakiállításon mutatkozhat be a Tornyai János Múzeumban, a soron következő tárlattal egy időben.

Az egy évre szóló Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíjat egy 35 év alatti fiatal alkotó kaphatja meg, amennyiben pályázik. A stipendiumot Hódmezővásárhely önkormányzata a Magyar Művészeti Akadémiával (MMA) közösen hozta létre. Emellett kiosztják az Endre Béla-mesterdíjat – a tárlaton először kiállítók egyike viheti majd el –, az MMA Képzőművészeti Tagozatának díját, a Galyasi Miklós-díjat, a Fiatal Festők Nívódíját, a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. díját, Csongrád–Csanád Vármegye Önkormányzatának díját, Csongrád Vármegye Önkormányzataiért Alapítvány díját és számos magánvállalkozó elismerését.

A Vásárhelyi Őszi Tárlatot az országban egyedülálló módon 1954 óta minden évben megrendezik, és amennyiben nincs rendkívüli helyzet, minden év október első vasárnapján nyitják meg. Az eseményen valamennyi képzőművészeti ág képviselteti magát. A kiállítás kezdeményezője Galyasi Miklós múzeumigazgató, Szabó Iván szobrászművész, Kurucz D. István és Almási Gyula Béla festőművész volt. Az első tárlatra olyan művészeket hívtak meg, akik kötődtek a városhoz. A „vásárhelyiséget” azóta is kiemelten kezelik, hangsúlyozza Miklós Péter.

Az első négy évtizedben meghívott személyek listáját az előkészítő bizottság állította össze, 1996 óta ezt a feladatot a kiállítás főkurátora, Pogány Gábor művészettörténész és az előkészítő bizottság látja el. A zsűrizésre azért van szükség, mert a seregszemlére több százan szoktak jelentkezni. A válogatást korábban a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által kinevezett személyek végezték, 1996-tól az előkészítő bizottság tesz javaslatot a lektorátusnak arra vonatkozóan, kik foglaljanak helyet a zsűriben.

A Tornyai-plakettet a település híres festőművészéről, Tornyai Jánosról nevezték el, és már induláskor létrehozták. A bronzból készült kitüntetés Szabó Iván szobrászművész alkotása, egy művésznek csak egyszer adományozható. Eleinte csupán erkölcsi elismerést jelentett, 1966 óta egymillió forintos jutalommal jár.

A Vásárhelyi Őszi Tárlatok anyagából többször készült összegző, retrospektív kiállítás: 1964-ben és 1974-ben a Magyar Nemzeti Galériában, a 25 éves jubileum alkalmából a Műcsarnokban. Az ötvenedik évfordulón, 2003-ban 50 művész, 100 mű címmel a Tornyai-plakettesek alkotásaiból nyílt tárlat az Alföldi Galériában. Tíz évvel később, a 60. Vásárhelyi Őszi Tárlattal egy időben az Alföldi Galéria állandó kiállítását is újragondolták. Ezzel párhuzamosan az Emlékpontban a politika és a társadalom kapcsolatát mutatták be.