Ki menti meg a világ mondakincsét?

– Hogyan mutatná be egy minden előzetes ismeret nélküli érdeklődőnek a Székelyföldi Legendárium eredettörténetét?

– Tizenhárom évvel ezelőtt egy folyamatosan bennem dolgozó hiányérzet indította útjára a kezdeményezést: a székelyföldi mondák-legendák nem jutnak el megfelelő módon a gyerekekhez. Az egyes szűkebb régiókban talán könnyebben hozzáfértek a gyerekek a saját történeteikhez, de Székelyföld vagy Erdély egészére vonatko­zóan elkeserítő volt a helyzet. A kihívás különleges eleme volt, hogy ezeket a legendákat XXI. századi köntösbe bújtatva kellene átadni a fiataloknak. Így alakult ki a legendárium térképe, az első mozzanat, akkor a könyv még sehol sem volt. Készült egy székely mesevilág, amely egyeseknek tetszett, mások túl „Walt Disney-snek” tartották, de alkalmasnak bizonyult arra, hogy felkeltse a gyerekek figyelmét. Akkor még nem is tudtuk, de igazából animációs pózok készültek, tele lendülettel. Szépen lassan teret hódított a projekt, ma már hatvanezer értékesített példánynál tart a Legendárium-könyvünk. Aztán lett belőle társasjáték, GPS-koordinátákkal ellátott történelmi-földrajzi helyszín-azonosítás, majd új arculat, amelyet elsősorban az indokolt, hogy időközben elkészítettük a teljes Kárpát-medence legendáriumát 1600 mondával-legendával.

Jelenet az egyik rajzfilmből Forrás: Székelyföldi Legendárium

– És jöttek a rajzfilmek is. Ez utóbbi leágazás eredetét az ön tévés identitásában keressük?

– Jelentős mértékben, hiszen még ma sem szakadtam el a szakmámtól, operatőrként ma is ott vagyok a rajzfilmkészítésben. A Legendárium indulását követően hét-nyolc éven át még tévéztem, nem utolsósorban azért, mert az utóbbi tevékenységből származó jövedelemből fizettem ki a Legendá­rium számláinak egy részét. De töretlenül hittem a projektben, még akkor is, ha sokáig és sokan őrültnek tekintettek. Körülbelül hat évvel ezelőtt jött el a pillanat, amikor leváltam a korábbi munkámról, és teljes mértékben a legendák éltetésére koncentráltam. Akkorra jött el az ideje annak is, hogy a siker reményével pályázzunk finanszírozásra, korábban ugyanis labdába sem rúghattunk ezen a téren. A Likaskő című rajzfilm elkészítésére az utolsó erőforrásokat is mozgósítottam, a premier után aztán elkezdték vásárolni a filmet, a könyv is szépen ment, lassan gazdaságilag is helyrebillentünk. A rajzfilm elkészülte abban a tekintetben is sokat számított, hogy amolyan referenciamunkaként szolgált. Kezdtünk bevonulni a köztudatba is.