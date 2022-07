Közeleg Magyarország születésnapja

Magyarország születésnapjának méltó megünneplését a Szent István-nap húsznál is több programhelyszíne, több száz programja és változatos műsorkínálata teszi lehetővé. A „fesztiválhangulatot” többek közt koncertek tucatjai, könnyűzenei csemegék, valamint ismert és népszerű hazai és külföldi előadók biztosítják majd a nemzet fővárosában, Budapesten.

A Retro Tabán fellépői között hazánk rockéletének klasszisai – többek közt: Deák Bill Gyula, Nagy Feró és a Beatrice, Hevesi Tamás, Török Ádám és a Mini, a Takáts Tamás Dirty Blues Band, valamint az Edda Művek – kaptak helyet, míg a Road Movie Live Műegyetem rakparti helyszínén a fiatalabbak érdeklődésére számot tartó Ivan&the Parazol, Kaukázus, Bohemian Betyars, Hiperkarma és a Kelemen Kabátban lépnek fel. A Szabadréten a legjobb dj-ké és az elektronikus zenéé lesz a főszerep, míg az Utcazene Fesztiválon elsősorban külföldi előadókkal ismerkedhetünk.

A programkínálat gerincét a hagyományos állami események adják: az augusztus 20-ai ünnepnap programja a zászlófelvonással és a Szent István-napi díszünnepséggel kezdődik, ezt követően kerül sor a Magyar Honvédség légiparádéjára, a Kapisztrán téren pedig különleges hadászati bemutatókat és kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők.

A hagyományos haditechnológiák rajongói az 1927-ben épült Pannónia hajót csodálhatják meg, és az idén is megtekinthető az eredetileg 1938-ban megépített, ikonikus Aranyvonat. A Városok sétányán 348 magyar város zászlóinak, megyéinek, valamint a történelmi Magyarország 102 városának látványos installációját mutatják be, míg nemzetünk ikonikus sportolóival a Sporthősök programsorozat keretein belül ismerkedhetünk.

A Szent István-nap szervezői idén is gondoltak a magyar gasztronómia szerelmeseire: míg a hagyományos fogások kedvelőit a Magyar Ízek Utcája és a Csárdafesztivál várja, addig az ínycsiklandó street foodokat a Food Truck Show standjainál kóstolhatják meg az érdeklődők.



A rendezvény tavalyi sikerére való tekintettel újra megrendezik a Divat&Design Fesztivált a Bálnában, ahol a látogatók a legrangosabb magyar tervezőkkel találkozhatnak, kipróbálhatják kézügyességüket a kézműves-foglalkozásokon, továbbá fenntarthatósági programokon és figyelemfelkeltő kerekasztal-beszélgetéseken is részt vehetnek. A Nehru-parton idén is megnyitja kapuit a Művészkert – itt sehol máshol nem látott egyedi zenei produkciók, filmvetítések és érdekes beszélgetések várják az irodalom és a kultúra szerelmeseit.

A gyermekkel érkezőknek a városligeti Varázsliget programkínálatából érdemes szemezgetniük, míg a népi kultúra szerelmeseit a nagy hagyományokkal bíró Mesterségek Ünnepe várja. Fülbemászó klasszikus dallamokért a Gellért-hegyi Panoráma Classical színpadához, az operettslágerekért pedig a Vigadó téri Operett Korzóra lesz érdemes kilátogatni.

A Szent István-nap rendezvényeinek ékköve az idén is az augusztus 20-ai tűzijáték.

Borítókép: Szentmise és körmenet a Szent István-bazilikában (Fotó: szentistvannap.hu)